Фотомарафон «100-летие ТАССР»: строевая подготовка воспитанников Суворовского училища, 1944 год

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Фото: из фондов Музея истории Казанского суворовского военного училища

Во время войны в Советском Союзе открыли первые Суворовские военные училища для детей. В них принимались мальчики с десяти лет, учились они там до 17. Были и подготовительные классы для восьми- и девятилетних детей.

Придумывать велосипед советское правительство не стало — скопировало уклад и суть образования в Суворовских училищах с кадетских корпусов дореволюционной России. Поэтому дети получали там (и до сих пор продолжают получать) достаточно полноценное образование — вплоть до занятий музыкой.

Оркестр народных инструментов в Казанском суворовском училище, 1945 год. Фото из фондов Музея истории Казанского суворовского военного училища

Воспитанники училищ жили там же, в интернатах, их полностью обеспечивало государство. Все они носили военную форму черного цвета с красными погонами.

В 1943 году открыли 11 СВУ, в которые принимали сирот, оставшихся без родителей во время войны, детей красноармейцев и партизан. Казанское училище открылось во «второй партии» — в 1944 году, наряду с пятью другими.

Воспитанники училища, 1940-е годы. Фото из фондов Музея истории Казанского суворовского военного училища

Директива командующего Приволжского военного округа о формировании КСВУ вышла 20 июня 1944 г. Временный пункт формирования разместили в Адмиралтейской слободе, на территории Житомирского военно-пехотного училища, которое в войну базировалось в Казани.

Начальником училища был назначен генерал-майор Василий Болознев. После его прибытия в Казань в августе 1944 года офицерский состав перевели в основное здание на Толстого, 14. До Суворовского училища здесь находился эвакогоспиталь.

К концу сентября в училище сформировали четыре роты воспитанников по 100 человек и два приготовительных класса по 50 человек.

Занятия суворовцев физкультурой, 1940-е гг. Фото из фондов Музея истории Казанского суворовского военного училища

Казанские суворовцы первого набора были мальчиками 14 национальностей из 19 областей и 8 автономных республик СССР. Среди них были и «сыны полка» — дети, которых воспитывали боевые войсковые части и которые провели месяцы, а кое-кто и годы, на фронте. Некоторые маленькие курсанты уже имели боевые награды: у Юры Малышева их было целых четыре. Медаль «За отвагу» носили Ваня Пахомов, Боря Овсянников, Слава Тамаркин, «За боевые заслуги — Володя Киселев. Занятия начались 2 октября 1944 года.

Летняя форма суворовцев. Фото из фондов Музея истории Казанского суворовского военного училища

8 ноября 1944 года на площади Свободы училищу были вручены Знамя и Грамота Верховного Совета СССР, этот день и считается его официальным днем рождения.

За годы существования Казанское СВУ обучило более 12 тысяч курсантов. Среди них один Герой Советского Союза, 9 Героев России, 42 генерала, 11 академиков.

Людмила Губаева