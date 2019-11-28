Новости экономики

15:59 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Ak Bars Business Drive 2019: в Казани обсуждают неочевидные точки роста бизнеса

11:55, 28.11.2019

На форуме работает выездная редакция «Реального времени».

Ak Bars Business Drive 2019: в Казани обсуждают неочевидные точки роста бизнеса Фото: Максим Платонов

28 ноября в честь своего дня рождения «Ак Барс Банк» проводит в «Корстоне» второй деловой форум Ak Bars Business Drive. Тема этого года — неочевидные точки роста бизнеса. Девять практиков малого и среднего бизнеса из России расскажут, как выстроить эффективные бизнес-процессы, масштабировать свое дело и увеличить прибыль с помощью небанальных инструментов. На форуме работает выездная редакция «Реального времени».

Ильназ Ситдиков, руководитель направления эквайринга Ак Барс Банка

Юлия Рывкина, кофейня «Пески»

Дмитрий Левицкий, ресторатор, основатель HURMA Group of Companies

Донат Мухаметшин, основатель Chalbar, Bazzar, Fantasy Technology

Айдар Булатов, председатель совета директоров управляющей компании Bulatov group

Евгений Щепин, управляющий по внешним коммуникациям сети «ВкусВилл»

Дмитрий Гриц, управляющий партнер юридической компании «Гриц и партнеры»

Юрий Белонощенко, основатель сети «Бэби-клуб»

Виталий Калыгин, генеральный директор компании Skyland

Видео Камиля Исмаилова
ЭкономикаБанки Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров



Читайте также

Новости экономики

15:59 МСК Все новости
Новости раздела