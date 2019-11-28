Ak Bars Business Drive 2019: в Казани обсуждают неочевидные точки роста бизнеса

28 ноября в честь своего дня рождения «Ак Барс Банк» проводит в «Корстоне» второй деловой форум Ak Bars Business Drive. Тема этого года — неочевидные точки роста бизнеса. Девять практиков малого и среднего бизнеса из России расскажут, как выстроить эффективные бизнес-процессы, масштабировать свое дело и увеличить прибыль с помощью небанальных инструментов. На форуме работает выездная редакция «Реального времени».