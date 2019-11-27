«Не норма — ходить в «Бургер Кинг», норма — следить за питанием!»

В Татарстане в декабре в ряде школ стартует проект «Здоровое питание», который должен отучить детей от пицц, снеков и хот-догов

Фото: Дарья Турцева

В Татарстане с декабря в ряде школ стартует всероссийский проект «Здоровое питание от А до Я», поддержанный в мае этого года Агентством стратегических инициатив. Программа должна помочь детям (а также учителям и родителям) выбирать здоровые продукты и отказываться от фастфуда и другой вредной еды. Об этом сегодня рассказали на пресс-конференции, посвященной проблеме пищевых привычек школьников, в ИА «Татар-информ». Фактически, как выяснил корреспондент «Реального времени», программа атакует сети быстрого питания «Бургер Кинг», «Макдоналдс», KFC, число клиентов которых, если проект окажется удачным, может снизиться. Картошки фри, газированных напитков, чипсов в рационе ребенка быть не должно, уверены диетологи. Однако отучить детей от хот-догов и приучить к рыбе и овощам будет непросто.

«Картошки фри в рационе ребенка, газированных напитков, чипсов быть не должно»



На брифинге казанский диетолог Наталья Рылова привела устрашающие данные статистики. По данным ВОЗ, избыточная масса тела, приводящая к ожирению, — «неинфекционная эпидемия XXI века». Ожирением уже страдают 340 млн детей по всему миру, а детей с просто избыточной массой тела — в 3 раза больше. В России за последние пять лет число страдающих ожирением выросло на треть. При этом если у подростка уже наблюдается избыточная масса тела, вероятность того, что в зрелом возрасте у него будет ожирение, близка к 70%. Само ожирение, в свою очередь, вызывает целый букет болезней — от диабета до артериальной гипертензии. Рылова считает, что новая программа поможет школьникам, хотя правильное питание должно начинаться вообще внутриутробно и программироваться в первые 1000 дней жизни.

— Сегодня у детей популярные продукты — чипсы, фастфуд, привыкание к ним происходит неосознанно, привычки идут от семьи, сверстников, в результате групповой психологии или рекламы. Если говорить о запретах — они плохо работают. Хотя, конечно, картошки фри в рационе ребенка, как и других вредных продуктов — газированных напитков, чипсов, быть не должно, считает Наталья Рылова.

По словам Богомоловой, что бы ни транслировала школа, если семья на выходных идет в «Бургер Кинг» или KFC и там мама с папой заказывают то, что согласно программе «Здоровое питание» есть нельзя, ребенок решает, что есть все-таки можно

Враги здорового питания детей — сети фастфуда

Любопытно, что Валентина Богомолова, представительница проекта «Здоровое питание», презентуя его, прямо назвала главных врагов здорового питания детей: сети фастфуда, перечислив их чуть ли не поименно: KFC, «Бургер Кинг», «Макдоналдс». Одна из задач, получается, снизить число клиентов этих компаний в разы, ведь согласно проекту, отучать от «вредной еды» будут и родителей, чтобы и вне школы не было привычки по выходным отправляться в «Мак». По словам Богомоловой, что бы ни транслировала школа, если семья на выходных идет в «Бургер Кинг» или KFC и там мама с папой заказывают то, что согласно программе «Здоровое питание» есть нельзя, ребенок решает, что есть все-таки можно.

— Проект разработан так, что мы вовлекаем всех. И учеников, и учителей, и родителей. Курс для родителей стартует в середине декабря. Для учителей будет курс повышения квалификации. С Институтом образования Татарстана работаем, чтобы перевести курс на татарский. Главное же — образовательный курс для школьников с 1-го по 4-й класс. 11 уроков, включая интерактивный. Важно не просто передать знания, а вовлечь ребенка, вызвать отклик, — рассказала Богомолова.

В числе прочих уроков есть, например, и задание — сходить с родителями в магазин и купить там здоровые продукты. Цель проекта — создать среду, в которой ребенок будет расти, и считать ее необходимой:

— Не норма ходить в «Бургер Кинг», норма — следить за своим питанием!

Сейчас проводится курс в 28 регионах, задействованы более 20 тыс. учеников, включая более 1 тыс. школьников в Татарстане. Учителя и школы по своему усмотрению могут включать предмет в урок «Окружающий мир» или проводить во время классного часа. Курс стартует с 1 декабря, и его создатели намерены переломить нынешнюю тенденцию: по итогам 2019 года здоровый образ жизни ведут всего 12% россиян.

Проблема в том, отметила Алла Агапова, что детей очень сложно приучить есть правильную еду, особенно школьники избегают овощей и рыбы

Отучить детей от хот-догов и приучить их к рыбе и овощам будет непросто

Вот только станет ли он успешным? Проблема в том, отметила замгендиректора по организации питания Департамента продовольствия и социального питания при исполкоме Казани Алла Агапова, что детей очень сложно приучить есть правильную еду, особенно школьники избегают овощей и рыбы. 13 лет назад департамент запретил в казанских школах реализацию газированных напитков, чипсов, шоколадных батончиков и других вредных продуктов. И начал внедрять меню правильного питания: овощи в течение дня, рыбу.

— Рыба должна быть, но дети ее не любят ни в каком виде! Мы ее и под сырной шапкой подавали, и натуральную, и запеченную, и под овощами прятали. Не любят — и все тут! Один ребенок сказал: «Фу, сегодня опять рыба», и вся школа потом протестует. Даже родители уже нам говорят, что главное, чтобы дети были сыты, не подавайте вы им овощи и рыбу, раз не хотят. Но мы все равно настаиваем на том, чтобы хотя бы в школе дети питались правильно, — объясняет Алла Агапова.

Сотрудники департамента регулярно опрашивают детей, что им нравится. И дети так же регулярно отвечают в числе прочего: хот-доги. «Что нельзя, именно это они и любят, — с сожалением заметила чиновница. — А в ответ нам: «Зачем же тогда спрашивали?..» Современные дети не любят морковь, салаты, даже фрукты, хотя в день им необходимо съедать хотя бы одно яблоко. Казанский исполком старается все же удерживать баланс между «вкусно» и «полезно», ежегодно 1 сентября обновляя меню. И даже сделал мобильное приложение «Поел и доволен», где школьники могут давать оценку школьным обедам. Несмотря на это, многие школьники на переменах бегают в закусочные, где едят пиццу по 5—6 штук и пьют кока-колу. Как после этого они будут кашу есть?..

Очень хорошо, что проект «Здоровое питание» сделан с активным использованием гаджетов, школьники сегодняшние заточены на цифровые технологии, отметила Марина Жаркова

Объем некачественных продуктов, поставляемых в казанские школы, вырос в 2 раза

— Я тоже мама и грешу походами в торговые центры с ребенком, — призналась с сожалением Марина Жаркова, директор по корпоративным отношениям региона Центр АО «Danone Россия». — Сложно сопротивляться, когда он просит купить ему картошку фри. Но утро мы все-таки начинаем с творога. Очень хорошо, что проект «Здоровое питание» сделан с активным использованием гаджетов, школьники сегодняшние заточены на цифровые технологии. Хотели бы и в Самаре этот проект попробовать внедрить (я отвечаю не только за Татарстан).

По словам Агаповой, казанский департамент уже давно делает ставку на безопасное, качественное питание, поставщики — крупные компании РТ (обеспечивают до 80% всех поставок), что позволяет на тендерах снизить цены и сдержать рост стоимости питания. Сырье проходит тщательный отбор, лаборатория своя, и опасные продукты, уверяет Агапова, на школьные столы не попадают. В 2018 году было возвращено поставщикам 664 тонны продуктов как не прошедших контроль, а в первое полугодие уже 635 тонн — «возвращаем целыми фурами». Интересно, что рост некачественных товаров Агапова никак не объяснила: то ли их лаборатория стала жестче контролировать, то ли поставщики школ совсем расслабились.

Еще одна проблема со школьным питанием в Казани сложилась из-за роста числа учащихся. В прошлом году учились 128 тыс. детей, в 2019-м — уже 137 тыс., через пять лет ожидается 180 тысяч учеников. Школы переполнены, пищеблоки просто не рассчитаны на такое число детей. Пока исполком Казани после мониторинга учреждений образования привел в порядок 36 школ, проведя ремонт пищеблоков, приобретя мебель и 400 единиц оборудования, увеличив число посадочных мест. Также в Казани были открыты две новые школы.

Диетолог не считает правильным агрессивно внедрять вегетарианство с детства, так как ребятам необходим для роста белок животного происхождения

Мясо детям необходимо, сахар — допустим, но только для спортивных детей

На пресс-конференции зашла речь, конечно, и о правильном питании вообще и развенчивании мифов вокруг разных продуктов. Так, по словам диетолога Рыловой, завтрак необходим всем и всегда, и привычку к тому или иному завтраку можно выработать за 21 день. Идеальный завтрак — четыре доли сложных углеводов (сахар как раз простой и быстрый), одна доля белка и одна доля жира. В числе полезных она назвала зерновые продукты, например цельнозерновую кашу, бутерброд с сыром, яйца, мясо.

Диетолог не считает правильным агрессивно внедрять вегетарианство с детства, так как ребятам необходим для роста белок животного происхождения. Сахар, как и шоколадные батончики, вредны не сами по себе, считает она, но многим современным детям, которые не занимаются активно спортом и ведут малоподвижный образ жизни, он скорее вреден, так как избыток сахара тут же уходит в жировую ткань. Если ребенок спортивный — 5—10% быстроусвояемых углеводов допускается.

Школьников отучат перекусывать на бегу снеками и шоколадом

Программа «Здоровое питание от А до Я» реализуется в рамках АНО «Национальная открытая школа» на онлайн-платформе CORE конструирования образовательных материалов, которая является выпускником акселерационной программы Рыбаков Фонда при поддержке компании Danone в России и Фонда Луи Бондюэля. В прошлом году прошла первая волна проекта в шести пилотных регионах (18 тыс. детей было задействованы), а уже по результатам положительных отзывов со стороны родителей и учителей было принято решение развивать инициативу и расширить географию проекта.

Курс представляет собой серию интерактивных уроков для школьников, методические рекомендации для учителей и родителей

Ожидается, что к 2022 году проект будет запущен в 85 регионах России и на территории СНГ. Цель — обучение школьников и их родителей, а также учителей основам правильного питания и формированию здоровых пищевых привычек. Курс представляет собой серию интерактивных уроков для школьников, методические рекомендации для учителей и родителей. По словам авторов, проект «аккуратно встраивается в систему образования с помощью платформы онлайн-обучения, где размещен сам курс с интерактивными заданиями и видеоматериалами, сценарии применения онлайн-курса во время очных занятий и рабочие тетради».

Цифровой пакет «максимально безболезненно интегрируется в школьную программу в соответствии со всеми требованиями федерального государственного образовательного стандарта и трендами в педагогике». Участие в проекте не лимитировано, записаться на него можно самостоятельно — см. сайт «Здоровое меню». На сайте же приводятся данные Научного центра здоровья детей РАМН: даже среди дошкольников здоровыми являются всего 20% детей. Во многом проблемы детского здоровья связаны с неправильным питанием, считают авторы проекта, а отсутствие культуры питания и плохая осведомленность о правильном питании среди детей, родителей и учителей приводит к росту числа детей с избыточным весом и ожирением. Ситуация усугубляется крайней малоподвижностью современных детей: на смену дворовым играм пришли компьютерные, и многие школьники перекусывают на бегу продуктами фастфуда, шоколадом, булочками и снеками.