«Надеюсь, мне еще удастся вернуться в Казань». Как Понкрашов обыграл УНИКС

А Прифтис и компания потерпели второе домашнее поражение подряд

Казанский баскетбольный клуб выступает довольно неровно, однако двух подряд поражений в этом сезоне еще не допускал. Накануне УНИКС получил в соперники раненого зверя в лице питерского «Зенита», который приехал в столицу Татарстана как раз после двух поражений подряд в Евролиге от испанских клубов. Но публике «Баскет-холла» эта встреча была интересна в первую очередь другим — впервые за 5 лет Антон Понкрашов сыграл на казанском паркете не за «зеленых». О том, как питерцы одержали победу даже без своего удаленного лидера и в какое непростое положение попали подопечные Прифтиса, — в репортаже «Реального времени».

Прифтис никуда не уходит

Со старта сезона в игре УНИКСа нет никакой стабильности — кажется, что команда может проиграть кому угодно и когда угодно. В прошлом году было наоборот — казалось, что казанский клуб может обыграть кого угодно. Даже с большим лазаретом команда выходила биться и абсолютно по делу дважды за сезон обыграла тот же ЦСКА. В этом сезоне травмы никуда не делись, а отсутствие хотя бы одного ключевого игрока больно ударяет по потенциалу команды в том или ином элементе. Не было Моргана — были проблемы под кольцом — как своим, так и чужим. Выключались из игры Макколлум и Смит — забивать было некому. Поражение от «Нантера» на своей площадке в прошлую среду Прифтис объяснял так:

— У нас были проблемы во всем, что касается борьбы. Во второй четверти мы позволили сопернику сделать 11 подборов в нападении и дали им уверенность. Вот тогда мы и проиграли матч. Возможно, мы слишком были уверены в своей победе. Всегда важно, с какими мыслями выходишь на игру.

Кстати, в середине ноября многие европейские спортивные СМИ дали громкую новость о возможном уходе Прифтиса из УНИКСа. Так, появились слухи о том, что уволивший главного тренера «Панатинаикос» в числе прочих кандидатов присматривается к Димитрису. Ситуацию в итоге прокомментировал президент казанцев Евгений Богачев, сказавший, что грек останется у руля команды. «Пао» вскоре назначил Рика Питино. Таким образом, Прифтис, подписавший минувшим летом новый контракт, совершенно точно продолжает работу в Казани.

УНИКС в последних матчах начал чередовать победы с поражениями. А всего до игры с «Зенитом» казанцы провели уже 15 встреч, уступив в шести из них. Противостояние с питерцами было, пожалуй, важнейшим в ноябре. В Единой лиге клубы играли между собой аж 16 раз за всю историю, и преимущество было на стороне казанцев: 10 — 6. Вообще, команды в последние годы как магнитом тянет друг к другу на многих уровнях — вот и в межсезонье Казань и Питер ждали ответа от Евролиги о том, кому достанется уайлд-кард на выступление в сильнейшем турнире Европы. Повезло «Зениту».

Ситуацию в итоге прокомментировал президент казанцев Евгений Богачев, сказавший, что грек останется у руля команды. Фото unics.ru

Воронов, Трушкин и Понкрашов против УНИКСа

Как и казанский, питерский клуб нынешним летом претерпел большие изменения. После 5 лет, проведенных в столице Татарстана, вернулся в родной город 33-летний Антон Понкрашов. Для него предстоящий матч был явно нерядовым, так как в межсезонье экс-капитан «зеленых» не горел желанием покидать Казань. Но новый контракт ему не предложили, и, по словам игрока, для него это стало большим сюрпризом. В составе гостей играют и Владислав Трушкин с Евгением Вороновым — тоже не чужие для УНИКСа люди.

До игры питерцы шли на десятом месте в турнирной таблице Единой лиги ВТБ с балансом побед и поражений 3 — 4. На прошлой неделе «Зенит» провел сразу два выездных матча в Испании (против «Валенсии» и «Басконии»), потерпев в них поражения. Встреча против УНИКСа стала четвертой подряд выездной для подопечных Жоана Плазы.

Переход 34-летнего «бигмена» Густаво Айона из мадридского «Реала» в «Зенит» наделал много шума в это межсезонье. И хотя старт сезона у звездного центрового получился скомканным из-за травмы, которую он получил в матче с «Альбой», игрок является, пожалуй, ключевым в обойме команды Плазы. В среднем Айон набирает 15,6 очка, 7,2 подбора и 2,4 результативные передачи в матчах Единой лиги ВТБ.

«Я тебя запомнил! Ты понял? Я тебя запомнил»

В стартовом составе УНИКСа вышли Реймар Морган, Артем Клименко, Джамар Смит, Вангелис Мантзарис и Евгений Колесников. По-прежнему в лазарете остаются Дмитрий Узинский, Хаукур Палссон, Андрей Кощеев и Костас Каймакоглу. Питерцы стартовали такой пятеркой: Антон Понкрашов, Остин Холлинс, Томас Уилл, Дмитрий Хвостов и Густаво Айон.

Казанцы начали с хорошего рывка в «+7» и повели со счетом 11:4. У гостей на старте не совсем пошло с броском у Понкрашова, хотя с передачами у Антона все было в порядке — Айон после них забивал исправно. После удачного прохода Воронова счет стал 13:10 в пользу хозяев, практически тут же Евгению удалось набрать еще два трудовых очка. После классного рывка Матеуша Понитки на табло стало 16:16. У УНИКСа на площадке появился Валерий Лиходей, который летом менеджментом казанской команды был заявлен как специалист по трехочковым. Первый же дальний бросок форварда кольцо буквально выплюнуло — мяч сделал три круга по дужке, но так и не зашел в цель. Первая четверть в итоге осталась за питерцами — 22:19.

УНИКС к концовке второй четверти совсем упустил нити игры из своих рук, и гости впервые повели. Фото basket.fc-zenit.ru

Второй игровой отрезок начался с двух точных атак «Зенита» (26:19), которые вынудили Димитриса Прифтиса брать тайм-аут уже спустя 38 секунд после начала периода. Это принесло эффект, и буквально за несколько десятков секунд счет вновь стал ничейным — 26:26. Буквально в следующей атаке случилась первая стычка в матче: Евгений Колесников обменялся парой крепких фраз с Уиллом Томасом.

— Я тебя запомнил! Ты понял? Я тебя запомнил, — не переставая говорил на английском языке Томас своему обидчику. Колесникову же «в награду» достался малый технический фол. Прошедшей весной Евгений уже был ключевой фигурой казанско-питерских разборок, когда по окончании домашнего матча с «Зенитом» ударил ногой Рейнольдса. В этой игре, набрав три персональных фола уже в первой половине встречи, Колесников отправился в запас.

УНИКС к концовке второй четверти совсем упустил нити игры из своих рук, и гости впервые повели «+7» (39:32) после штрафного в исполнении Холлинса. Однако внезапно пробудился Макколлум, забивший очень дальнюю «треху». За 2:20 до большого перерыва судьи приняли решение удалить до конца игры Айона, который тут же отправился в раздевалку. Несмотря на это, «Зенит» отметился двумя трехочковыми подряд и ушел на перерыв при счете 47:40 в свою пользу. После матча главный тренер питерцев дал понять, что удаление Густаво, скорее всего, справедливое:

— Если он действительно сделал то, о чем мне сказал судья, то удаление справедливо. А судья передал мне, что Айон ударил соперника в пах.

Понкрашов: «Мне уже 33 года, у меня нет принципиальных матчей»

Во второй половине матча гости вышли вперед сразу на 14 очков — 54:40. УНИКС явно не справлялся с питерской атакой, которая грамотно растягивала защитные порядки казанцев быстрыми передачами. Когда у соперника полетело с дальней дистанции, хозяевам оставалось ждать вдохновения от лидеров, но Макколлум в этой игре трижды промазал штрафные броски, а Смит выглядел чуть растерянным. Зато не успокаивался Алекс Тайес, который уверенно штамповал подборы как под своим, так и под чужим кольцом.

В середине четверти команды начали обмениваться только точными трехочковыми попаданиями и больше преуспели в этом гости — 63:47. «+16» — и это после дисквалификации ключевого игрока. За три минуты до конца десятиминутки разрыв в счете увеличился до неприличных «-20»: 50:70. «Зенит» играл вдохновенно, УНИКС выглядел как команда, которая не знает, что делать в стрессовых ситуациях. За скамейкой запасных в такие сложные моменты обычно располагается президент клуба, Евгений Богачев. Спустился к команде Евгений Борисович и во время этой игры. Буквально в паре метров от него Понкрашов получил мяч и забил сумасшедшую по красоте «треху» — 75:53. Антон после броска схватился за голову, как бы говоря: «Что же я наделал?»

Фото basket.fc-zenit.ru

Понятно, что такие мастера, как Смит и Макколлум, все равно свои очки наберут, но в целом, я считаю, сегодня была одна из лучших наших игр

— Мы примерно знали, чего ждать от этого матча, — говорил после игры Понкрашов. — Подготовились довольно неплохо, разобрали действия соперника. Понятно, что такие мастера, как Смит и Макколлум, все равно свои очки наберут, но в целом, я считаю, сегодня была одна из лучших наших игр.

Мы играем в Евролиге, и это очень тяжело — сыграть четыре матча за 10 дней. График настолько сумасшедший, что порой ты теряешься во времени, проводя его в самолете. Но сегодня мы смогли сыграть, за исключением начала четвертой четверти, довольно ровно. Я доволен победой. Во-первых, УНИКС — хорошая команда, а во-вторых, это наш прямой конкурент по таблице, и обыграть его на выезде — в два раза дороже.

— Как впервые за последние пять лет игралось в казанском «Баскет-холле» за другую команду?

— Я с теплотой отношусь к Казани и могу назвать ее вторым домом. Практически все крутые моменты моей карьеры произошли здесь, и поэтому возвращаться сюда всегда приятно. А еще приятнее, когда тебя окружают люди, которые тебя помнят и знают. Но так как я сегодня играл за «Зенит», то поздравляю наших болельщиков с победой. А так, я всегда очень рад играть в Казани.

— Это был принципиальный для тебя матч?

— Мне уже 33 года, у меня нет принципиальных матчей. Это просто очередная возможность сыграть при трибунах, где большинство людей тебя знают и видели разные ситуации, когда было плохо и когда было хорошо. Мне кажется это крутым, и надеюсь, что мне еще удастся сюда вернуться поиграть.

Усилиями Колесникова в четвертой четверти УНИКС бросился в погоню — Евгений набрал 4 очка подряд. После прохода Макколлума — 61:78 и 7 минут до конца. При счете 67:80 эффектный блок-шот удался Алексу Тайесу, который подкараулил Остина Холлинса. Это не придало УНИКСу моральных сил и две следующие атаки закончились потерями. Однако с третьей попытки все тот же Тайес повис на кольце после классного данка — 69:82. В концовке «Зенит» уверенно контролировал ход игры, хотя в какой-то момент преимущество питерцев сократилось до 11 очков. Гости провели классный матч, потеряв по ходу игры своего лидера, и заслуженно победили — 93:80. Казанцы впервые в сезоне проиграли два матча подряд и первый раз так крупно уступили на своей площадке — с разницей в 13 очков.

Фото basket.fc-zenit.ru

Жоан Плаза: «Мы хорошо защищались, убегали в атаки и счастливы по этому поводу»

Прифтис: «Главная причина поражения — в «физике»

По окончании матча главный тренер «Зенита» Жоан Плаза не скрывал счастья:

— Несмотря на поражения, мы хорошо играли и в предыдущих встречах, в том числе в Евролиге. Работаем в правильном направлении, играем командно и смотрим в одну сторону. Мы знали, что победы к нам обязательно придут. Но нам нужно понимать, что в дальнейшем мы не сможем побеждать, играя в трех четвертях и уступая в четвертой. Мы хорошо защищались, убегали в атаки и счастливы по этому поводу. Но в следующей игре с УНИКСом мы можем испытать гораздо больше проблем, чем сегодня.

— Как прокомментируете удаление Густаво Айона?

— Конечно, я расстроен из-за этой ситуации, но мне понравилась реакция команды — она сыграла отлично, за себя и за того парня.

Димитрис Прифтис был не так хмур, как обычно, и даже позволял себе улыбаться, отвечая на некоторые вопросы:

— У нас были хорошие отрезки в начале матча. В концовке мы тоже сыграли хорошо, когда почувствовали обиду после -20. Но этого было недостаточно против такой команды, как «Зенит». Главная причина поражения — в «физике». Они играли очень жестко и контактно, а мы не смогли ответить на том же уровне. Мы потеряли настрой в третьей четверти и позволили им вырваться вперед, после чего уже было трудно наверстать отставание.

— Летом вы говорили, что взяли Валерия Лиходея как мастера по трехочковым броскам. Но сегодня он набрал всего три очка, проведя на паркете около 20 минут. У него изменилась роль на площадке или он не справляется с поставленными задачами?

— Летом я много чего говорил, но время идет вперед, и мы сталкиваемся с новыми проблемами. Если вы будете ловить меня на словах, которые я говорил два месяца назад, то у вас всегда найдется на чем поймать и сказать, что я снова поменял свое мнение. Сегодня Лиходей провел на площадке 19 минут, потому что играет в защите лучше других. К тому же у нас рано выбыл Морган с пятью фолами. И сегодня, и в общем у нас есть проблемы с защитой. Но, тем не менее, Лиходей хороший снайпер и бросает при удобном случае.

Фото unics.ru

В концовке мы тоже сыграли хорошо, когда почувствовали обиду после -20. Но этого было недостаточно против такой команды, как «Зенит»

— Почему сегодня ваша команда провалила игру против физически крепкого соперника? Проблема в слабой предсезонной подготовке?

— Нет, на сегодня УНИКС и «Зенит» — команды разного уровня. Соперник играет в Евролиге, где проиграл два матча кряду и вышел на нас с дополнительным настроем и агрессией. Нам стоит поработать над тем, чтобы команда могла играть в такой контактный баскетбол на протяжении всей игры.

Свой следующий матч УНИКС проведет ровно через неделю и примет в «Баскет-холле» московский ЦСКА. Главный шанс подопечных Прифтиса в этой встрече будет в том, что впервые за сезон казанский клуб целую неделю проведет дома, без перелетов, и будет планомерно готовиться к важнейшей игре регулярного сезона. Матч с «Зенитом» показал, что исправлять нужно многое и как можно быстрее, иначе УНИКС рискует увязнуть в рекордной для последних лет серии поражений.