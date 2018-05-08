Димитрис Прифтис

Общая информация

Родился 27 октября 1968 года в г. Афины.

Образование:



1998 по 2000 гг. — тренер БК «Арис» (г. Глифадас), «Аргирополис», в женских командах — «Кронос» и «Эспидерис».

2000 по 2003 гг. — тренер БК «Ионикос» (г. Никаиас) и БК «Дафни».

2003 по 2009 гг. — член тренерского штаба БК «AEK» (г. Афины).

2009 по 2010 гг. — ассистент главного тренера в БК «Арис» (г. Салоники).

2010 по 2012 гг. — главный тренер БК «Кавалу».

В 2012 г. — главный тренер БК «Икарос (г. Калитеас).

В 2013 г. — главный тренер БК Колосс» (г. Родос).

2013 по 2015 гг. — член тренерского штаба БК «Панатинаикос».

2015 по 2017 гг. — главный тренер БК «Арис».

С июля 2017 г. — главный тренер БК «УНИКС».

С 2008 по 2017 гг. — ассистент главного тренера сборной Греции.

Тренер года в Греции (2016 г.).

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