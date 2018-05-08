Димитрис Прифтис
Общая информация
Родился 27 октября 1968 года в г. Афины.
Образование:
1998 по 2000 гг. — тренер БК «Арис» (г. Глифадас), «Аргирополис», в женских командах — «Кронос» и «Эспидерис».
2000 по 2003 гг. — тренер БК «Ионикос» (г. Никаиас) и БК «Дафни».
2003 по 2009 гг. — член тренерского штаба БК «AEK» (г. Афины).
2009 по 2010 гг. — ассистент главного тренера в БК «Арис» (г. Салоники).
2010 по 2012 гг. — главный тренер БК «Кавалу».
В 2012 г. — главный тренер БК «Икарос (г. Калитеас).
В 2013 г. — главный тренер БК Колосс» (г. Родос).
2013 по 2015 гг. — член тренерского штаба БК «Панатинаикос».
2015 по 2017 гг. — главный тренер БК «Арис».
С июля 2017 г. — главный тренер БК «УНИКС».
С 2008 по 2017 гг. — ассистент главного тренера сборной Греции.
Тренер года в Греции (2016 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, г. Казань, ул. Спартаковская, 1
- Телефон: +7(843) 291-15-00
- Email: club@unics.ru
- Сайт: http://www.unics.ru
Дата последнего обновления: 08.05.2018