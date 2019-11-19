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УНИКС не расстанется с тренером Прифтисом до конца сезона

13:17, 19.11.2019
УНИКС не расстанется с тренером Прифтисом до конца сезона
Фото: unics.ru

Президент УНИКСа Евгений Богачев опроверг слухи о возможном расставании казанского клуба с главным тренером команды Димитрисом Прифтисом.

«Из «Панатинаикоса» к нам никто не обращался. Также я не получал никакой информации от агента Прифтиса. Он остается в Казани и отработает сезон до конца», — приводят слова Богачева «Известия».

Ранее в некоторых СМИ появлялась информация, что греческий клуб «Панатинаикос» рассматривает наставника УНИКСа Прифтиса приоритетным вариантом замены вместо уволенного тренера Аргириса Педулакиса.

Казанский клуб в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ выступает не слишком уверенно. Подопечные Прифтиса трижды уступили в первых восьми матчах лиги. При этом УНИКС хорошо проводит матчи на европейской арене. После семи матчей на групповом этапе Кубка Европы в активе казанцев пять побед и два поражения.

СпортБаскетбол Татарстан
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