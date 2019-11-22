Smells like teen spirits: Антон Корбейн снял фильм про Depeche Mode

Культовая группа глазами фанатов трудной судьбы

На 40-м году существования Depeche Mode выпустили достаточно необычный документальный фильм о себе. В «Spirits in the Forest» участники британской поп-рок-группы не говорят ни слова, а только поют, играют, танцуют и улыбаются на концерте в берлинском амфитеатре Вальдбюне, завершающем их «Global Spirit Tour». Зато говорят шестеро фанатов — они рассказывают о том, что связывает их с группой, и некоторые из этих историй трогают не на шутку. Накануне картину показали в кинотеатрах 70 стран (в России — в 40 городах) первый и последний раз, в дальнейшем она будет распространяться в интернете. О том, как прошла премьера в Казани, — в репортаже «Реального времени».

Половина зала



В Казани «Spirits in the Forest» показывали сразу в четырех кинотеатрах и, возможно, переоценили спрос. Корреспондент «Реального времени» купил билет за две недели до сеанса за 450 рублей, а в день премьеры билеты в этом зале продавались уже по 250 рублей. Остальные кинотеатры, правда, цены не снизили, и в них за 5 часов до начала была куча свободных мест. В «моем» зале в итоге собралось человек 70, занявших примерно половину кресел. Накануне в паблике Depeche Mode одной из соцсетей выкладывали скрины заполненности залов с подписями вроде «Тверь поддерживает» и даже, в одном случае, «Зал полон» (почему-то в Ульяновске).

Посмотреть между тем было на что — фильм штатного клипмейкера Depeche Mode, культового голландского фотографа Антона Корбейна оказался мил не только слепому фанатскому сердцу. Люди, чьи жизни эта группа как-то серьезно изменила, рассказывают и показывают свои «глубоко личные истории», в которые искусно вмонтированы концертные номера из Вальдбюне. Скажем, рассказ бразильского гея увенчан песней «Walking In My Shoes» («Побудь в моей шкуре»). Но об этом чуть позже.

Все шестеро попадают на концерт в Берлине, где и переживают положенный по такому случаю катарсис.

Шесть историй

Несмотря на близость музыки Depeche Mode славянской душе — группа на протяжении уже трех с лишним десятилетий крайне популярна в России, Белоруссии, Украине, Польше и др. — персонажей из этих стран в фильме нет. Возможно, они отбирались по принципу «чем замысловатее судьба, тем лучше». Так в картине оказалась француженка, которая в 25 лет попала в тяжелую аварию и вышла из комы, полностью утратив память. Она не узнавала никого из родных и заново учила родной язык с 4-летними детьми. Врачи прогнозировали, что память уже не вернется, но однажды женщина услышала по радио песню Depeche Mode и сказала: я это знаю.

«Удивительно видеть, как музыка повлияла на жизнь наших поклонников», — возможно, именно этот случай имел в виду вокалист группы Дейв Гаан, когда комментировал картину.

Другая женщина попала в фильм отчасти благодаря происхождению. Наполовину афроамериканка, она, наперекор стереотипам и окружению, полюбила не хип-хоп, а европейскую поп-роковую группу. А в 2014 году у нее обнаружили разновидность онкологии с высокими смертностью и риском рецидива. У этой фанатки тоже началась новая жизнь, она прошла через химиотерапию и хирургическую операцию, после которой болезнь отступила. В послеоперационный период, на сеансах облучения, она включала в палате Depeche Mode — группу, как известно, довольно мрачную. Медсестры предлагали поменять музыку на «способствующую выздоровлению», не понимая, что для их пациентки нет звуков живительнее. Неудивительно, что теперь ее отношение к DM близко к религиозному: «Их концерт — как посещение лучшей церкви в мире. Это дает такое духовное переживание, такой опыт единения с другими людьми».

Мальчик в Бразилии рос, не проявляя интереса к традиционным бразильским ценностям — пляжу и футболу. Чуть позже выяснилось, что и бразильянки юношу не интересуют. Он страдал, скрывал этот факт от родителей, эмигрировал в Германию, где «принял себя». Как все это связано с Depeche Mode, помимо музыкальной ориентации бразильца, я, честно говоря, упустил.

Фанат из Румынии заслужил участие в фильме тем, что попытался воспроизвести самый известный клип DM — на песню «Enjoy The Silence», снятый, к слову Корбейном. Для этого он ходил в горы с рюкзаком, фотооборудованием и ассистентами, игравшими «короля Дейва». Кроме того, румын рассказал о таких знакомых россиянам 45+ явлениях, как официозное ТВ, на котором уже нет ничего живого, и полулегальное распространение аудиозаписей с актуальной музыкой. Интересно, что этот человек порицает коммунистическое прошлое Румынии (и есть за что), но что было бы с ним, если бы в первой половине 80-х он умел разобрать, о чем поют с вполне антикапиталистическим пафосом его кумиры? А пели они тогда, например, «Руки загребущие гребут все что могут» (это про хозяев жизни) или «Ничто не дается легко, кроме надорванной спины» (про наемных работников). В последнем альбоме, к слову, группа впервые за долгое время снова «политизировалась» и использовала левую риторику.

Крайне похожа на нашу — уже современную и провинциальную — и картинка из Монголии. Молодая девушка живет в доме, смахивающем на гостинку с ровно такими же сервантами и радиаторами отопления, как в СССР, и печет вместе с бабушкой настоящий «вак балиш». При этом трудится девушка гидом для иностранных туристов и демонстрирует шикарный английский — «учила произношение по песням» (конечно, Depeche Mode).

Еще один герой — колумбийский ютьюб-блогер DMK, прославившийся каверами на песни DM, исполненными с помощью разных смешных инструментов, а главное — двух его тогда еще маленьких детей. Сейчас они уже подростки и живут с мамой в Майами, блогер видится с ними один-два раза в год, да и то благодаря тому, что «музыка их связала». Когда на концерте исполняют «Precious», он плачет — Мартин Гор написал ее своим детям после пережитого им самим развода.

Не халяльная группа

Сама идея показать совсем разных людей, объединенных общим интересом, конечно, не нова, но безотказна. Одна героиня, совсем юная, едет на уазике-«буханке» в монгольскую степь, другая в это время слушает в калифорнийском доме игру своего почти взрослого сына на гитаре. Если бы не Depeche Mode, эти женщины не встретились бы ни при какой погоде. Это мощно. Играет он, кстати, «Personal Jesus», и мама комментирует: «Он принимает это. А ведь дети часто не любят что-то только потому, что это нравится их родителям».

На «Personal Jesus» в исполнении уже самой группы в зале начали подхлопывать. Дружные аплодисменты раздались и на финальных титрах. Кто-то предложил присутствующим «продолжить банкет» в другом месте.

— Ты заметил, один вышел [из зала], когда гей выступал? — сказал сосед справа своему товарищу. — Не халяльная группа, короче.

