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От «Зайца» до «Крокодила». Тест к юбилею Михаила Миля

07:00, 22.11.2019
От «Зайца» до «Крокодила». Тест к юбилею Михаила Миля Фото: topwar.ru

Сегодня исполняется 110 лет со дня рождения одного из основателей отечественного вертолетостроения, конструктора от бога, Михаила Леонтьевича Миля. С именем авиаконструктора тесно связана и история столицы Татарстана: начиная с 1951 года и до сегодняшнего дня Казанский вертолетный завод выпускает летательные аппараты, разработанные конструкторским бюро Миля. К юбилею конструктора «Реальное время» подготовило тест, с помощью которого вы можете проверить или освежить свои знания в авиастроении и новейшей истории нашей страны.

Интернет-газета «Реальное время»
ПромышленностьОПКОбществоИстория
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