«Город встанет» — в Казани партию «краснобусов» выставили на «Авито»

От слов к делу перешли перевозчики, грозившие начать продавать автобусы за долги, — многие АТП расстаются с еще действующей техникой

Фото: Владимир Васильев

В Казани выставили на продажу целую партию городских автобусов. Еще ряд перевозчиков готовы продать бизнес целиком, ссылаясь на убытки в общей сложности для всех ПАТП под миллиард рублей. С сентября транспортники требуют полной выплаты компенсации за льготников, в противном случае просят увеличить стоимость проезда до 40 рублей. Вопрос — на рассмотрении в Госкомитете по тарифам. В казанской мэрии «Реальному времени» сообщили, что также считают необходимым поднять цену поездки.

Нынешние тарифы принимали в других экономических условиях

На запрос «Реального времени» о распродаже автобусов и возможном повышении тарифов в казанском комитете по транспорту ответили:

— Все перевозчики, участвовавшие в муниципальном конкурсе, приобретали свой подвижной состав, опираясь на муниципальное задание, и рассчитывали на тариф при соответствующих экономических условиях, чтобы оплачивать лизинг, зарплату водителям и нести все расходы. Перевозчики считают, что на сегодняшний день работать с определенным количеством рейсов, с утра до вечера, с нормативным числом водителей — тариф в 27 рублей уже не позволяет. Поэтому перевозчики настаивают на оптимизации. Мы считаем, что решением этого вопроса может стать пересмотр тарифов, — говорится в ответе мэрии нашему изданию.

— Когда пришел в 2004 году в эту сферу, делал бизнес-планы, у нас все сходилось в финансах. Скачок в ценах произошел после приобретения автобусов, к тому же топливо подорожало. В последнее время произошел отток водителей, они едут туда, где лучше платят, например в Москву. Документацию не подделаешь, там все расписано. Мы ее отдали в комитет по тарифам. Думаю, не может такая ситуация длиться до бесконечности, должны же найти какой-то выход, — надеется индивидуальный предприниматель Роберт Гилязов.

Госкомитет по тарифам РТ, изучая документацию автопредприятий Казани, по словам перевозчиков, затягивает с решением о компенсациях и тарифах на услуги общественного транспорта. Тем временем у владельцев «краснобусов» (опять же по их словам) уже сейчас не хватает денег на оплату лизинга и зарплату.

Лизинг съедает бюджет транспортников

Заместитель директора ООО «Байлык №3» Руслан Юсупов считает, что серьезнее пострадали муниципальные предприятия, так как у них наиболее весомая социальная нагрузка, большое количество маршрутов, которые ездят в поселки и которыми пользуется много льготников. У частников по-разному: чем больше лизинговых автобусов, тем больше долгов.

— И мы несем убытки. У меня сейчас только по запчастям долгов на 2,5 млн рублей, по топливу — 1,9 млн рублей, 2,3 млн рублей — земельный налог. При этом мы подняли зарплату, чтобы удержать водителей и кондукторов, на 1,5 млн рублей, — отметил Руслан Юсупов, подсчитав, что в общей сложности размер убытков у него превысил 22 млн рублей.

— Денег не хватает, задолженность большая по лизингу, 8 млн рублей. Пришло письмо из лизинговой компании, грозятся расторгнуть договор, если не оплатим. Еще нам предъявили счет по каско на полмиллиона рублей за новые автобусы, по 100 тыс. рублей на каждую машину. По солярке долг на 1,5 млн рублей. В общей сложности по разным счетам должны около 16 млн рублей, — вторит руководитель ООО «КПАП №7» Ильдар Мухаметов.

— Дебет с кредитом у нас не сходится. Зарплату мы платим регулярно, дважды в месяц. Как-то задержали на четыре дня — трудовая инспекция оштрафовала предприятие на 30 тыс. и 50 тыс. рублей. В соответствии с 220-м федеральным законом мы увеличили зарплату кондукторам до 30—35 тыс. рублей, водителям — до 50 тыс., поменяли и весь подвижной состав. Львиную долю выручки у нас забирает лизинг, в нем половина нашего парка, — подчеркнул Владимир Капитонов, генеральный директор ООО «Агромир», 30 автобусов которого полностью обслуживают два маршрута в Казани.

В среднем на одном маршруте у компании по договору лизинга платежей на 25 млн рублей, на другом маршруте — около 250 млн рублей. «Конечно, надо отдать должное: на газомоторную технику президент республики выделил по 3 млн рублей на каждую машину. Один автобус тогда нам обошелся в 5,5 млн рублей. Но с учетом лизинга и удорожания через 5 лет его цена все равно выросла примерно до полной стоимости автобуса — под 10 млн рублей», — говорит Капитонов.

По словам перевозчика, у «Агромира» нет выхода: компания может или платить зарплату, или лизинг оплачивать. Руководитель отмечает парадоксальность ситуации: предприятия следуют законодательству, выполняют условия соглашения с городским комитетом по транспорту, но из бюджета компенсацию на льготников им выплачивают из расчета лишь 18 рублей на человека при стоимости билета 25—27 рублей. «Летом мы ввели онлайн-кассы — все прозрачно. Должны поставить тахографы — а это по 30 тыс. рублей на каждую машину. А как платить перевозчикам — почему-то у нас в Казани своя система оплаты».

По мнению транспортников, при сегодняшних затратах тариф должен составлять 40 рублей: «Это не мы придумали, все расчеты есть в документах». Однако перевозчики уверяют, что сами они против повышения тарифа, прекрасно понимая, что у населения низкая платежеспособность, и они готовы работать и дальше, лишь бы компенсация за льготников была полной.

За пределами республики краснобусы будут ездить еще несколько лет

В такой ситуации автотранспортные предприятия не бьют тревогу — этот этап позади — компании перешли к действию, они продают технику, выкупленную из лизинга, чтобы расплачиваться по долгам. По данным ПАТП, автобусов на маршрутах становится меньше, интервалы между ними растут.

— Не сможем дальше так работать. Поэтому приняли решение продать пока восемь автобусов, интервал между ними на маршруте будет до 35 минут. Если продавать больше, интервал вырастет до часа. Китайские автобусы 2008 года, которые мы отработали, скорее всего, сдадим на металлолом, чтобы минимизировать расходы на транспортный налог, — сообщил Руслан Юсупов.

«Байлык» не планирует утилизировать НЕФАЗы. Те, которые, по соглашению с комитетом по транспорту, компания не может выставлять на работу в Казани, потому что им больше десяти лет, будет продавать за 500 тыс. рублей в другие регионы, но спрос на них маленький. А Пермь забронировала у «Байлыка» пять автобусов младше десяти лет, которые не в лизинге. Их планируют продать за 4,2 млн рублей.

Некоторые предприятия не делят маршруты с другими. И чем больше машин они будут продавать, тем дольше придется стоять на остановках горожанам, подчеркивают перевозчики.

— Я уже продал четыре автобуса из-за долгов, осталось 20 наших машин на 37 маршруте. Следующий кредитный платеж будет 28 ноября, и встает вопрос о продаже еще одного автобуса. Когда на маршруте работало 26 машин, интервал между ними составлял 7 минут, сейчас — 10 минут, — рассказал Роберт Гилязов.

Весь транспорт у предпринимателя — 2012 года. Он имел право еще три года эксплуатировать машины, которые продал.

Похожая история и у КПАП №7, в парке которого было 42 машины, двумя из них планировали усилить 74-й маршрут. Но теперь компания не сможет это сделать. Ей придется и с 28 маршрута снять машины, при этом интервал между автобусами увеличится с 8 до 10—11 минут. Пять машин автопредприятие выставило на продажу. Забирают автобусы в Барнаул, Краснодар, Красноярск. Компания затратила миллионы на каждую единицу техники, чтобы выкупить ее из лизинга, а по прошествии нескольких лет вынуждена расставаться с ней за гроши, хотя еще могла бы ее эксплуатировать, посетовали транспортники.

— Там другие правила, на этих автобусах в других регионах спокойно можно работать еще несколько лет, купив машину за 700—800 тыс. рублей. Здорово! Автобусам, которые продаем, по шесть лет. За пять машин получим лишь 4 млн рублей, а работать на них можно было бы еще два года (поскольку они средней вместимости), лизинг за них платить не надо. Новые машины, стоимость которых выше, не продашь — они в лизинге. После продажи первым делом оплатим лизинг, чтобы не портить историю и чтобы нас не добивали до конца судами, — объяснил Ильдар Мухаметов.

На пороге новый лизинг, когда еще не расплатились за текущий

Владимир Капитонов признался, что пока «Агромир» продал в Чебоксары автобусы, которые старше десяти лет. Но на следующий год, по условиям контракта с исполкомом Казани, предстоит плановая замена на одном из маршрутов 14 автобусов. У КПАП №7 покупка новых машин должна быть в следующем сентябре.

— Попытаюсь отказаться. Не знаю, что с нами город делать будет. Рвать договоры, наверное? — размышляет Ильдар Мухаметов.

Как сообщил руководитель «Агромира», на следующий год в Казани разным компаниям нужно обновить порядка 60 машин. Но самое большое обновление предстоит в 2021 году — надо будет заменить около 250 автобусов на всех предприятиях.

— Архитяжелая ситуация, требующая вмешательства самых высоких инстанций на уровне республики. Город встанет. Нам говорят: «Оптимизируйте свою деятельность». В Нижнекамске это сделали — на маршруте, где должно работать десять машин, оставили два автобуса. У предприятия расходы уменьшились, а страдает пассажир, который идет пешком на работу. Пока еще ждем решения комитета по тарифам. Если цифры нас не устроят, конечно, надо уходить из этого бизнеса, — заявил Владимир Капитонов.

По его словам, сейчас на рынке автоперевозчиков Казани — костяк из 9—10 пассажирских автопредприятий, профессионалов своего дела, которые начали работу в 2000-х годах.

Сейчас на рынке автоперевозчиков Казани — костяк из 9—10 пассажирских автопредприятий. Фото Максима Платонова

— И частники, и муниципальные предприятия дошли до ручки. На сегодняшний день у ПАТП-2 и ПАТП-4 под 180 млн рублей долгов. Груничев (председатель госкомитета РТ по тарифам, — прим. ред.) запросил все документы, мы ему предоставили, его представители занимались выемкой документов на нашем предприятии. Пока нам никто ничего не обещает. Мы не справимся, придут другие люди, но ситуация не поменяется.