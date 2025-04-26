Новичок УНИКСа Маркус Кин: «Привыкаю к команде и чувствую себя комфортно»

Фото: Динар Фатыхов

Защитник УНИКСа Маркус Кин, недавно присоединившийся к команде, поделился впечатлениями от победного матча с «Автодором» (100:85) во втором матче серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

— Сегодня УНИКС продемонстрировал хорошую игру. Думаю, мы могли бы сыграть значительно лучше в защите. Очевидно, это то, чем гордится тренер. Тем не менее мы нашли способ выигрывать в каждом матче. Одержать победу в плей-офф — это уже большое достижение, — сказал он.

Кин также оценил свою игру в матче: «Что касается моей индивидуальной игры, то я выступил на хорошем уровне. Я все еще привыкаю к команде и, честно говоря, чувствую себя в ней комфортно. Когда я присоединился к коллективу, мне сказали играть в своем привычном стиле, и я следовал этому совету. В результате я ощущаю себя отлично».

Следующая игра команд состоится в Саратове 28 апреля в 18:00 мск.

Рената Валеева