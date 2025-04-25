В АО «ТАИФ-НК» выявили сильнейших пловцов

Фото: Альберт Муклаков

На базе гимназии №2 имени Баки Урманче прошли соревнования по плаванию на Кубок АО «ТАИФ-НК». За призовые места боролись как опытные пловцы, так и любители, желающие испытать свои силы в водной стихии. Согласно нормам ГТО, мужчины плыли 50 метров вольным стилем, а женщины — 25.

В одном из заплывов принимал участие начальник установки на КГПТО Ратмир Марданов. По его мнению, плавание — замечательная возможность расслабиться после напряженного рабочего дня. К слову, работники АО «ТАИФ-НК» могут бесплатно посещать бассейн четыре раза в неделю: по четным числам месяца — во 2-й гимназии, по нечетным — в 25-й.

— Мы часто бываем в бассейне в те часы, когда наш работодатель его арендует. Этот вид спорта помогает расслабиться зарядиться энергией. Во время плавания я могу спокойно сосредоточиться на своих мыслях. Рад, что предприятие организовало соревнования по плаванию. К ним я долго готовился. Впечатлен своим результатом, — поделился он после финиша.

Альберт Муклаков

Поддержка со стороны жены Венеры и дочерей Рианы и Амиры добавляла Ратмиру мотивации и уверенности.



— Мой муж — спортивный человек. Кроме плавания, он увлекается футболом, а раньше занимался вольной борьбой. Мы всегда поддерживаем друг друга. Это стало хорошей традицией для нашей семьи. Сегодня мы даже подготовили агитационные флажки в виде триколора, — с улыбкой рассказывает Венера Марданова.



Попробовать свои силы решила и заместитель начальника лаборатории НПЗ Гульшат Долганова. Любовь к плаванию у нее появилась после 40 лет, и с тех пор это ее настоящая страсть.



— Я регулярно посещаю занятия по плаванию и очень благодарна «ТАИФ-НК» за то, что организует такие отличные условия для занятий спортом. Сегодня, к сожалению, не смогла добиться высоких результатов. Тем не менее я буду стараться дальше и надеюсь, что в следующем году пройдут такие же соревнования, и я смогу попасть в тройку лучших, — отметила она.

Альберт Муклаков

Свою коллегу поддержала лаборант химического анализа лаборатории НПЗ Лилия Юсупова. Развернув плакат с надписью: «Гульшат лучше всех!», Лилия скандировала: «Давай, давай!».



— Мы любим нашу Гульшат! Она лучшая! Все относятся к ней с уважением. Пусть у нее все получится, — поделилась Лилия Юсупова.



Для кондитера Фаурии Ахметовой эти соревнования стали первыми в ее жизни.



— Плавание для меня — это способ отдохнуть. После работы я всегда прихожу сюда, и это помогает мне избавиться от стресса. Такие соревнования очень важны, ведь они придают уверенность в себе. Сегодня я старалась изо всех сил, но, к сожалению, не смогла показать все, на что способна. Я очень довольна, что наше предприятие предоставляет возможность бесплатно посещать бассейн. Хочу поблагодарить руководство АО «ТАИФ-НК» за поддержку. Плавание действительно приносит мне большое удовольствие, — поделилась впечатлениями после заплыва Фаурия Ахметова.

Альберт Муклаков

Заместитель начальника 9-го цеха на НПЗ Руслан Валиев посещает бассейн с ноября прошлого года. Занятия в воде приносят большую пользу — укрепляют мышцы, сердечно-сосудистую систему, дарят оздоровительный эффект и долголетие.



— Плавание дает мне возможность расслабиться после трудового дня, и это очень важно. Вода действительно помогает зарядиться энергией. Спасибо за возможность поучаствовать в соревнованиях и показать свой спортивный характер, — поблагодарил он.

Альберт Муклаков

Соревнования прошли успешно, отметил инструктор по физической культуре и судья Ильдар Булатов. Хотя рекорды не были установлены, участники показали хорошие результаты и многие выполнили нормы ГТО.



— С точки зрения организации, соревнования прошли замечательно, все справились хорошо. Я доволен результатами и успехами наших участников, — оценил выступление работников компании Ильдар Булатов.



По итогам заплывов третье место среди женщин заняла Зульфия Амерханова, второе — Ирина Пермякова, первую ступень пьедестала почета заняла Юлия Кырганова.

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Среди мужчин бронзу завоевал Ратмир Марданов, серебро — Шавкат Загретдинов, золото — Радик Ахмадиев. Победители и призеры соревнований по плаванию получили кубки, дипломы, а также денежные премии.

Лилия Егорова