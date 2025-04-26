«Стрела-Ак Барс» из Казани завоевала Суперкубок России по регби
В Санкт-Петербурге состоялся матч за Суперкубок России по регби, в котором казанская команда «Стрела-Ак Барс» одержала победу над красноярским «Енисеем-СТМ».
Напряженная игра завершилась со счетом 22:17 в пользу «Стрелы-Ак Барс».
Таким образом, казанская команда во второй раз подряд становится обладателем престижного трофея — Суперкубка России по регби.
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