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«Стрела-Ак Барс» из Казани завоевала Суперкубок России по регби

18:55, 26.04.2025
«Стрела-Ак Барс» из Казани завоевала Суперкубок России по регби
Фото: предоставлено федерацией регби России

В Санкт-Петербурге состоялся матч за Суперкубок России по регби, в котором казанская команда «Стрела-Ак Барс» одержала победу над красноярским «Енисеем-СТМ».

Напряженная игра завершилась со счетом 22:17 в пользу «Стрелы-Ак Барс».

realnoevremya.ru

Таким образом, казанская команда во второй раз подряд становится обладателем престижного трофея — Суперкубка России по регби.

Рената Валеева

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