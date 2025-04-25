Казанский УНИКС разгромил саратовский «Автодор» в плей-офф Единой лиги ВТБ

Казанцы забрали девятую сотку в сезоне

Фото: Динар Фатыхов

УНИКС разгромил в Казани саратовский «Автодор» со счетом 100:85 (21:23, 30:20, 24:21, 23:21) во втором матче серии плей-офф Единой лиги ВТБ. При этом команда Велимира Перасовича проигрывала гостям после первой четверти встречи. Во второй удалось уйти в отрыв +8 очков.



Самыми результативными игроками УНИКСа стали Джален Рейнольдс и Девон Акун-Перселл, записавшие на свой счет по 19 очков.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Игру посетили игроки недавно вылетевшего из Кубка Гагарина «Ак Барса» — Дмитрий Яшкин, Амир Мифтахов и Александр Барабанов.



Следующая игра команд состоится в Саратове 28 апреля в 18.00 мск.



Отметим, что все четыре игры против саратовцев в регулярном чемпионате турнира остались за казанцами.

«Автодор» еще ни разу не побеждал в матчах плей-офф Лиги за всю историю выступления в турнире. УНИКС два года подряд доходил до финала, где становился чемпионом и серебряным призером.

Рената Валеева