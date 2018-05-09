Шаймиев Айрат Минтимерович
Общая информация
Родился в с. Муслюмово Муслюмовского района ТАССР.
Образование:
Казанский филиал Московского энергетического института.
Трудовая деятельность:
1992 — 1996 гг. — директор производственной фирмы «Остаз».
1996 — 2008 гг. — генеральный директор ОАО «Дорожный сервис РТ».
С 2008 г. — генеральный директор ОАО «Татавтодор».
Чемпион РТ (1999 г.), Европы (автокросс Д1 2002 г., 2004 г., 2005 г.), России (зимние трековые гонки, группа «А-1600», 1999 г.), Европы (Д1, серебряный, 2003 г.), призер чемпионата России по автокроссу (бронзовый — г. Нижний Ломово, серебряный — г. Дмитров, 1998 г.), трековых гонок (бронзовый, 1998 г.).
Член комитета кросса и трековых гонок федерации автомотоспорта РТ.
Заслуженный работник физической культуры РТ (2002 г.).
Заслуженный мастер спорт РФ (2002 г.). Признан лучшим спортсменом РТ (2004 г).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420012, г. Казань, ул. Достоевского, 18/75
- Телефон: +7(843) 221-71-72
- Email: info@tatavtodor.ru
- Сайт: www.tatavtodor.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018