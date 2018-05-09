Список персон

Шаймиев Айрат Минтимерович

Строительство, Транспортное строительство

Общая информация

Родился в с. Муслюмово Муслюмовского района ТАССР.

Образование:

Казанский филиал Московского энергетического института.

Трудовая деятельность:

1992 — 1996 гг. — директор производственной фирмы «Остаз».

1996 — 2008 гг. — генеральный директор ОАО «Дорожный сервис РТ».

С 2008 г. — генеральный директор ОАО «Татавтодор».

Чемпион РТ (1999 г.), Европы (автокросс Д1 2002 г., 2004 г., 2005 г.), России (зимние трековые гонки, группа «А-1600», 1999 г.), Европы (Д1, серебряный, 2003 г.), призер чемпионата России по автокроссу (бронзовый — г. Нижний Ломово, серебряный — г. Дмитров, 1998 г.), трековых гонок (бронзовый, 1998 г.).

Член комитета кросса и трековых гонок федерации автомотоспорта РТ.

Заслуженный работник физической культуры РТ (2002 г.).

Заслуженный мастер спорт РФ (2002 г.). Признан лучшим спортсменом РТ (2004 г).

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420012, г. Казань, ул. Достоевского, 18/75
  • Телефон: +7(843) 221-71-72
  • Email: info@tatavtodor.ru
  • Сайт: www.tatavtodor.ru

Дата последнего обновления: 09.05.2018

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