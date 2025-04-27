«Рубин» в Казани сыграет с аутсайдером чемпионата «Факелом»

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» сыграет в Казани с воронежским «Факелом» в рамках 26-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет в «Ак Барс Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени.

«Факел» замыкает турнирную таблицу РПЛ, набрав 15 очков в 26 матчах. Воронежская команда не может забить девять игр подряд — с ноября прошлого года. «Рубин» идет восьмым в чемпионате с 36 очками, уступая один балл «Ростову», идущему на седьмой строчке.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Символический первый удар по мячу в матче сделает Курбан Бердыев. Легендарный тренер «Рубина» приглашен на игру в качестве почетного гостя. Именем Бердыева назовут один из секторов на трибунах «Ак Барс Арены».

Игра первого круга между «Факелом» и «Рубином» в Воронеже завершилась нулевой ничьей. Также команды дважды сыграли в групповом этапе Кубка России, где обменялись гостевыми победами — 2:0 и 0:1.

Матч из Казани в прямом эфире покажет платный телеканал «Матч Премьер» в 19.00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин