Александр Славутский: «Сегодня идеология культуры такова, что главными стали копейка и рубль»

В Госсовете Татарстана обсудили актуальные проблемы республиканской культуры

Засилье «пошлости и безнравственности» на современной эстраде обсудили татарстанские депутаты на заседании комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам. Первый замминистра культуры Юлия Адгамова отчиталась о развитии в республике музыкального искусства, однако развернувшаяся после доклада чиновницы дискуссия вышла далеко за пределы обозначенной темы. Парламентарии сетовали, что та же свадьба Собчак и Богомолова оказалась популярнее, чем постановки классического театра. Подробности дискуссии — в материале «Реального времени».

Сто тальянок закупили для музыкальных школ

В своем докладе замглавы Минкульта РТ Юлия Адгамова сделала упор на меры, предпринимаемые властями для развития и популяризации национального, в том числе татарского, искусства на территории республики. Чиновница назвала многочисленные меры поддержки, оказываемые народной культуре. Это, к примеру, закупка сотни гармоней-тальянок для образовательных учреждений. Контракт на поставку инструментов уже заключен. Гармони обошлись республиканскому бюджету в 6,2 миллиона рублей. Впрочем, это происходит не в ущерб обучению классической музыке: по нацпроекту «Культура» до конца года в школы Татарстана будет поставлено 61 пианино отечественного производства.

Юлия Адгамова (на фото в центре) сделала упор на меры, предпринимаемые властями для развития и популяризации национального, в том числе татарского, искусства на территории республики

Народному искусству не хватает бюджетных мест

Однако проблем, связанных с поддержкой народного искусства, тоже хватает. Это, к примеру, дефицит бюджетного финансирования, выделяемого на подготовку соответствующих специалистов в вузах. Как признала и. о. проректора по научной работе Казанского государственного института культуры Зилия Явгильдина, по направлению «Народное вокальное искусство» вузу выделяется всего одно бюджетное место. Такова политика федерального центра.

— Мы находимся в федеральном подчинении, но намерены обратиться к правительству Татарстана с предложением выделить финансирование на подготовку студентов по направлениям народной художественной культуры, — сообщила депутатам Явгильдина.

Как напомнил зампредседателя Госсовета Марат Ахметов, похожий опыт государственного заказа на подготовку необходимых Татарстану специалистов за счет регионального бюджета у республики имеется.

— Это ужасно, что у нас на связанные с национальными компонентами дисциплины выделяется так мало бюджетных мест, это серьезная проблема, с которой, я считаю, нам нужно выходить на уровень президента, — уверен депутат Госсовета, руководитель драматического театра им. В.И. Качалова Александр Славутский. — Никто не пойдет учиться на такие специальности за свой счет, нужно это финансировать. И, возможно, у нас есть подобный опыт. Мы набирали актерский курс при театре Качалова и платили за обучение студентов ГИТИСу.

Как напомнил зампредседателя Госсовета Марат Ахметов, похожий опыт государственного заказа на подготовку необходимых Татарстану специалистов за счет регионального бюджета у республики имеется

Предлагают построить музыкальную школу-маяк

Ощущается в республике и нехватка мест в детских школах искусств, и хотя количество этих мест соответствует установленным нормативам, не все дети, желающие обучаться музыке, танцам и рисованию, имеют возможность делать это. По статистике минкульта, 10,3% детей от общего числа школьников Татарстана в 2018 году были охвачены художественно-эстетическим образованием.

А по мнению депутата Госсовета, директора театра оперы и балета им. М. Джалиля Рауфаля Мухаметзянова сама материально-техническая база детских школ искусств сегодня нуждается в обновлении.

— Я бы хотел, чтобы министерство вышло к руководству республики с предложением создать хотя бы одну новую современную музыкальную школу, какие открываются в Москве, — предложил Мухаметзянов. — Времена поменялись, требования другие, нам бы хотя бы одну такую школу-маяк создать. И она «потянула» бы за собой остальные. Это стоит не таких уж серьезных денег, ведь общеобразовательные школы мы строим. От министерства должна исходить такая инициатива.

«Наше искусство надо отделить от эстрады, в большинстве случаев», — уверен Тухватуллин (на фото слева)

«Во главу угла ставятся пошлость и безнравственность»

Еще одна острая, по мнению депутатов, проблема современного искусства — засилье низкопробного и пошлого творчества на нынешней эстраде. Дискуссию на эту тему инициировал депутат Госсовета, актер ТГАТ им. Камала Рамиль Тухватуллин.

— Слово «композитор» девальвировалось. Есть песенники, есть барды, но у нас сейчас кто угодно называет себя композитором, но «композитор» это высокое слово. Как и слово «искусство». Наше искусство надо отделить от эстрады, в большинстве случаев, — уверен Тухватуллин. — Планка эстрады сегодня очень низкая. И содержательная сторона, и слова, и музыка оставляют желать лучшего, и это не только мое мнение. Надо Минкульту это взять под свою опеку.

Александр Славутский согласен с коллегой.



— К нам в театр 120 тысяч зрителей в год приходят, и это считается хорошим показателем. Но одновременно миллионы людей в день смотрят, как Собчак с Богомоловым крутят задницами. Мы постепенно разрушаем духовную составляющую нашей удивительной многонациональной России. Не знаю, что может наше министерство сделать, чтобы это ограничить. Но надо это делать, хоть это крайне трудно и сложно, — рассуждает Славутский. — Сегодня идеология культуры и искусства такова, что главными стали копейка и рубль, это плохо. Мы в нашем театре из последних сил боремся, пытаясь создать духовную крепость. Определенный репертуар берем, чтоб это была российская классика, которая современным языком доносится. Я не против экспериментов, но сегодня во главу угла ставятся пошлость, безнравственность. Конечно мы обязаны этому сопротивляться.



Однако представительница Минкульта в ответ на претензии депутатов лишь разводит руками: цензура в России запрещена, и практически никакой возможности повлиять на качество контента исполнителей у властей нет.

«Даже на театрах не разрешают разместить информацию о наших художественных мероприятиях», — посетовал директор оперного театра (на фото справа)

«Судя по рекламе, театров в Казани нет»

Классическое искусство проигрывает конкурентную борьбу эстраде уже на этапе рекламы своего продукта. И это еще одна проблема, требующая внимания властей.

— Даже на местном телевидении нам не дают какого-то приоритета по рекламе спектаклей. Что для театра, что для тех, кто рыбу продает — цены одни и те же. Но должна быть какая-то доля социальной рекламы, — продолжает Александр Славутский. — Сегодня, если судить по рекламе, в Казани культурных событий нет. Есть ночные клубы, что угодно, но театров, концертных залов — нет. Компании, которые выиграли тендер на размещение наружной рекламы, не идут нам навстречу. Я им говорю, дайте цены нормальные, я буду платить. Но нет. «Голубая» эстрада есть в рекламе, они могут себе ее позволить, мы — не можем. В других городах все иначе. Мы едем в Симферополь на гастроли, и там уже висит наша реклама, а в Казани — нет.

Поддержал коллегу и Рауфаль Мухаметзянов.

— Да, это патовая ситуация и серьезная проблема. Даже на театрах не разрешают разместить информацию о наших художественных мероприятиях, — посетовал директор оперного театра.