Адгамова Юлия Ильдаровна
Общая информация
Родилась 2 мая 1978 года в Казани.
Образование
2000 г.— окончила Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности «экономист — математик».
2005 г. — окончила Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности «юриспруденция».
2014 г.— прошла повышение квалификации в ФГАУ «Учебно-методический центр» Федеральной антимонопольной службы».
Трудовая деятельность
2000-2010 гг. — ведущий специалист, советник судьи — главный специалист, помощник судьи Аппарата Конституционного суда РТ.
2010 г. — ведущий советник отдела охраны объектов культурного наследия Министерства культуры РТ.
2010-2012 гг. — и.о. начальника юридического отдела Министерства культуры РТ.
2012-2016 гг. — начальник отдела госзаказа Министерства культуры РТ.
2016-2018 гг. — заместитель председателя Государственного комитета РТ по архивному делу.
2018 -2019 гг. — заместитель министра культуры РТ.
С 28 января 2019 г. — первый заместитель министра культуры РТ.
Награды и звания
Награждена медалью «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани» (2013 г.), благодарностью президента РТ (2020 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, ул. Пушкина, 66/33
- Телефон: (843) 264-74-59
- Email: Yuliya.Adgamova@tatar.ru
- Сайт: https://mincult.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 12.01.2021