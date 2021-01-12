Адгамова Юлия Ильдаровна

Общая информация

Родилась 2 мая 1978 года в Казани.

Образование

2000 г.— окончила Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности «экономист — математик».

2005 г. — окончила Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности «юриспруденция».

2014 г.— прошла повышение квалификации в ФГАУ «Учебно-методический центр» Федеральной антимонопольной службы».

Трудовая деятельность

2000-2010 гг. — ведущий специалист, советник судьи — главный специалист, помощник судьи Аппарата Конституционного суда РТ.

2010 г. — ведущий советник отдела охраны объектов культурного наследия Министерства культуры РТ.

2010-2012 гг. — и.о. начальника юридического отдела Министерства культуры РТ.

2012-2016 гг. — начальник отдела госзаказа Министерства культуры РТ.

2016-2018 гг. — заместитель председателя Государственного комитета РТ по архивному делу.

2018 -2019 гг. — заместитель министра культуры РТ.

С 28 января 2019 г. — первый заместитель министра культуры РТ.

Награды и звания

Награждена медалью «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани» (2013 г.), благодарностью президента РТ (2020 г.).

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