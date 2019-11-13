Сбор лауреатов «Ледникового периода» и фигуристок, опережавших Алину Загитову

В казанском Дворце спорта проходит этап Кубка России по фигурному катанию

С 11 по 15 ноября казанский Дворец спорта принимает участников четвертого этапа Кубка России по фигурному катанию. Самых громких имен здесь нет, тем не менее специалисты и болельщики пристально следят за этими соревнованиями. «Реальное время» напоминает, почему.

Не только будущее российского катания

Этапы Кубка России — соревнования для сильнейших фигуристов страны, не задействованных на международных стартах. Этот турнир сопоставим с чемпионатом страны среди теннисистов, куда собирается в основном второй эшелон и лишь иногда «залетает» кто-то из элиты.



Но вернемся к фигурному катанию. Третий этап прошлого года послужил еще и презентационным целям, став тестовым стартом перед зимней Универсиадой-2019. Из топов на этом кубке был Сергей Воронов. Финал прошлого сезона и вовсе определил, кто станет третьей участницей сборной России на чемпионате мира — Евгения Медведева или Елизавета Туктамышева. А еще здесь всегда можно вдоволь насмотреться на ближайшее будущее российского (а значит, и мирового) фигурного катания.

Самый сильный состав — у танцоров

Впрочем, казанскому этапу повезло. К примеру, в танцах к нам заехал дуэт двух потомственных фигуристов Аннабель Морозов — Андрей Багин. Жгучая красавица Аннабель — дочь известного тренера и хореографа Николая Морозова и француженки Каролин Дуарен. Поэтому фамилия девочки и пишется не как «Морозова».

Аннабель катается с Андреем Багиным, внуком «широко известного в узких кругах» Леонида Хачатурова, старшего тренера и начальника сборной России.

В танцах к нам заехал дуэт двух потомственных фигуристов Аннабель Морозов — Андрей Багин. Фото fso.forum.cool

Интересно, что Морозов — Багин, будучи москвичами, представляют пермский спортклуб «Старт», который известный тренер Валентина Тюкова довела до федерального уровня. Долгие годы там воспитывались только парники, занимавшие лидирующие позиции по юниорам, но сейчас представлены все направления фигурного катания. Правда, парники по-прежнему в приоритете, поэтому туда охотно уезжают и воспитанники казанской школы: Юлия Артемьева, катаясь с Михаилом Назарычевым, вышла в финал нынешнего юниорского Гран-при. Алина Бутаева выступает с Лукой Берулавой в составе сборной Грузии. Ее старший брат Артем Бутаев катается с Алиной Расковаловой. И новая пара пермского «Старта» — Ясмина Кадырова из Казани и Иван Бальченко.

Правда, у Бальченко есть один серьезный недостаток. Парню 20 лет, и этот сезон у него последний в юниорском статусе, а пара пока даже не входит в ближайший резерв юниорской сборной. Получается, если ее не создавали «в долгую», как в свое время было с Тарасовой и Морозовым, то партнерам придется разлучаться в конце сезона. Хотя ничего не мешает им кататься исключительно по взрослым соревнованиям.

Они побеждали Загитову

Среди юниоров победили Елизавета Худайбердиева и Андрей Филатов. Интересна пара, занявшая пятое место: это София Алексова — Илья Владимиров (фото на постере), которых многие помнят по телепроекту «Ледниковый период. Дети». Правда там юниоры катались с другими партнерами: Илья — с Василисой Кагановской, а Алексова — с Валерием Ангелопопом.

Среди юниоров победили Елизавета Худайбердиева и Андрей Филатов. Фото mst.mosreg.ru

В этом телешоу соревновались ученики и ученицы спортшкол, и теперь все активнее включаются в соревновательную среду. Уже в текущем розыгрыше Кубка России выступали юниорка Софья Акатьева, выигравшая один из этапов, и Елизавета Берестовская, финишировавшая второй, на подходе Вероника Жилина, которая уже прыгает четверные на тренировках у Этери Тутберидзе.

Но на казанском этапе выступают не они, а участники нынешнего юниорского Гран-при. Анна Фролова — в своеобразном «листе ожидания», став первой запасной перед финалом. А вот главная звезда казанского этапа — Виктория Васильева — уже завоевала место в финале. Вика выиграла первенство Москвы-2016 3 года назад, опередив на 21 балл не абы кого, а саму Алину Загитову, которая тогда была лишь двенадцатой.

Кстати, среди нынешних участниц Кубка России в Казани есть еще Мария Шевелева, которая опережала Алину по итогам открытого чемпионата Москвы 2014 года. Тогда Шевелева была восьмой, и ее преимущество над будущей олимпийской чемпионкой составило 33 очка. Справедливости ради, это был худший турнир для Загитовой, финишировавшей тогда на 25-м месте. Наконец, известная личность в мире фигурного катания Мария Талалайкина опережала Загитову в 2013 году на первенстве России в Старом Осколе. Она была 15-й, Алина — 22-й.

Среди участниц нынешнего Кубка есть еще Анастасия Мухортова, которая за свою карьеру четыре раза была выше Алины Загитовой по итогам соревнований.

Звездные участники казанских этапов

В нынешнем розыгрыше Кубка России успели отличиться экс-казанцы. Одиночник Глеб Лутфуллин, тренирующийся сейчас в группе Алексея Мишина, стал третьим на этапе в Сочи, а казанец Илья Спиридонов в паре с Линой Кудрявцевой завоевали «бронзу» на этапе в Сызрани.



Кстати, Кудрявцева и Спиридонов приехали и в Казань. Но победить им будет очень сложно: фавориты казанского этапа — питерцы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, ранее выигравшие один из этапов взрослого Гран-при.

Кудрявцева и Спиридонов приехали и в Казань. Но победить им будет очень сложно. Фото juniorstv.ru

Эта самая близость к финалу Гран-при не позволяет многим сильным фигуристам приехать в Казань, хотя в предыдущие годы уровень участников наших стартов был очень достойным. Достаточно перечислить только чемпионов и призеров за предыдущий олимпийский цикл. В 2014 году Евгения Медведева проиграла в Казани Серафиме Саханович. В 2016 году у нас победила сама Алина Загитова, в 2017-м отличилась Алена Косторная. Тогда же в Казани выступала Елена Ильиных, самая статусная участница стартов в Казани. Олимпийская чемпионка Сочи-2014 победила тогда в паре с Антоном Шибневым, и это был последний старт в карьере одной из красивейших фигуристок недавнего прошлого.



В прошлом году казанский старт дал последний импульс для продолжения карьеры Максима Ковтуна — увы, непродолжительный. Именно в Казани победила первая звездная ученица Этери Тутберидзе — это была 12-летняя Полина Шелепень в далеком 2007 году. Зато в прошлом году команда Этери была сильнейшей по всем статьям: тогда среди юниорок выиграли Александра Трусова и Анна Щербакова, а Косторная была второй.

