В России приостановили рост цен на гречку

Компания «ПроЗерно» обнаружила, что рост цен в России на гречневую крупу к 1 ноября приостановился после резкого взлета в сентябре и такого же торможения в конце октября.

Оптовая цена на минувшей неделе составила 41,7 тыс. рублей за тонну. Кроме того, в ряде регионов центра и Черноземья отмечено падение цен.

Владимир Петриченко, гендиректор компании, подготовившей исследование, связал остановку цен с большим предложением гречихи. По его словам, посевные площади под этой культурой в 2019 году сократились более чем на 20%, выращенного урожая вполне достаточно для удовлетворения внутренних потребностей.

Петриченко спрогнозировал сбор гречихи в этом году в количестве 755 тыс. тонн. Внутреннее потребление оценивается почти в 800 тыс. тонн в год, с прошлых сезонов есть нормальные переходящие запасы, дефицита крупы не будет, передает «Интерфакс».

Также эксперт высказался о возможности снижения цен — ниже 40 рублей за 1 кг. Но в целом стоимость крупы будет стабильна.

Напомним, ранее поставщики гречневой крупы информировали сети о повышении цен на 5—50%. Согласно данным Росстата, розничная цена на гречку выросла в январе — сентябре на 6,4%, то есть до 51 рубля за килограмм.

В казанском Кремле попросили не раздувать ажиотаж вокруг цен на гречку. «По убеждению специалистов Министерства сельского хозяйства, с ними я имела разговор на эту тему, ажиотажа вокруг гречки не существует. Они утверждают, что контролируют ценообразование и держат цены», — рассказала официальный представитель Кремля Лилия Галимова.

