Бои за Олимпиаду-2020. В Казани проходит отборочный чемпионат России по карате

С 8 по 11 ноября во Дворце единоборств «Ак Барс» в Казани проходит чемпионат России по карате. Состязания станут отборочными в состав сборной России по карате. Лучшие спортсмены по итогам чемпионата примут участие в квалификационных соревнованиях для отбора на XXXII летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году. В соревнованиях принимают участие спортсмены из 65 регионов РФ.

Сегодня видеокорреспондент «Реального времени» побывал на церемонии открытия чемпионата.