«Татфлот» завершит пассажирскую навигацию в ноябре

Судоходная компания «Татфлот» завершит пассажирскую навигацию по Волге 11 ноября.

Так, согласно расписанию, в этот день теплоход выполнит последний рейс из Печищ с прибытием в Казань в 6.45. На сегодняшний день выполняется четыре ежедневных рейсов до Печищ, а также один рейс до Ташевки — по расписанию он будет ходить до 10 ноября.

В навигацию этого года из Казани суда выходят в рейс до Садовой с заходом в Студенец, до Печищ с заходом в Верхний Услон, до Ташевки с заходом в Нижний Услон, Ключищи, Матюшино, а также до Кзыл Байрака и Шеланги с заходами в Нижний Услон, Ключищи, Матюшино, Ташевку, Гребени.



Также из Казани организован один ежедневный рейс до Свияжска и три ежедневных — до Болгара и Тетюш.

Кроме того, из чистопольского речного порта организованы рейсы до Красного Яра, а из Набережных Челнов — ежедневные рейсы до Соколок с заходом на остановочные пункты Вишневка, Елабуга, Нижнекамск, Сентяк, Котловка, Свиногорье и Грахань, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Ранее сообщалось, что аэропорты «Бегишево» и «Казань» перешли на зимнее расписание.