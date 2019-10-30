«Татфлот» завершит пассажирскую навигацию в ноябре
Судоходная компания «Татфлот» завершит пассажирскую навигацию по Волге 11 ноября.
Так, согласно расписанию, в этот день теплоход выполнит последний рейс из Печищ с прибытием в Казань в 6.45. На сегодняшний день выполняется четыре ежедневных рейсов до Печищ, а также один рейс до Ташевки — по расписанию он будет ходить до 10 ноября.
В навигацию этого года из Казани суда выходят в рейс до Садовой с заходом в Студенец, до Печищ с заходом в Верхний Услон, до Ташевки с заходом в Нижний Услон, Ключищи, Матюшино, а также до Кзыл Байрака и Шеланги с заходами в Нижний Услон, Ключищи, Матюшино, Ташевку, Гребени.
Также из Казани организован один ежедневный рейс до Свияжска и три ежедневных — до Болгара и Тетюш.
Кроме того, из чистопольского речного порта организованы рейсы до Красного Яра, а из Набережных Челнов — ежедневные рейсы до Соколок с заходом на остановочные пункты Вишневка, Елабуга, Нижнекамск, Сентяк, Котловка, Свиногорье и Грахань, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ.
Ранее сообщалось, что аэропорты «Бегишево» и «Казань» перешли на зимнее расписание.ОбществоИнфраструктураБизнесТранспорт Татарстан
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