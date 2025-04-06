Опрос: большинство казанцев высказались за общую систему семейного бюджета

Большинство казанцев предпочитает распределять семейные финансы совместно — 63% высказались за общую систему семейного бюджета, при которой решения о крупных покупках принимаются сообща. Об этом говорится в результатах опроса SuperJob. Только 8% участников опроса заявили, что поддерживают идею свободного распоряжения общими деньгами, а 12% предпочли бы иметь отдельные доходы и расходы.

Что касается гендерных предпочтений, то женщины чаще отдают предпочтение общей финансовой модели (64%), в то время как мужчины немного чаще выбирают вариант раздельных финансов (14%). При этом, 6% мужчин полагают, что именно мужчина должен контролировать семейный бюджет, а 9% женщин считают, что эту роль лучше отдать женщине.

Среди пар, находящихся в браке, наиболее распространенной практикой является совместное ведение бюджета с согласованием расходов (59%). Примерно каждая седьмая пара (15%) ведет раздельный бюджет, а около 12% используют общий бюджет, но тратят деньги по собственному усмотрению. Примечательно, что лишь небольшой процент пар (по 3%) делегирует управление финансами одному из партнеров.

Интересным моментом стало отношение к вопросу о том, кто в паре должен зарабатывать больше. Большинство респондентов (около 55%) считают, что этот вопрос зависит от личных успехов каждого партнера. Тем не менее, значительное количество участников опроса (45% мужчин и 42% женщин) по-прежнему придерживаются традиционного взгляда, согласно которому основной добытчик в семье — мужчина.

На практике, в большинстве случаев больше зарабатывает мужчина (53% женщин и 56% мужчин), хотя почти четверть опрошенных сообщили, что оба супруга зарабатывают приблизительно одинаково. Лишь небольшая доля респондентов (11% женщин и 13% мужчин) указали, что женщина приносит в семью больший доход.

Примечательно, что многие участники исследования отметили, что размер дохода не всегда определяет степень участия в семейных расходах. Так, 73% мужчин заявили, что вносят в семейный бюджет более половины общих средств, однако среди женщин эта цифра составила лишь 26%. Женщины пояснили, что высокий заработок не обязательно означает большее вложение в общее дело.

Опрос проводился с 26 марта по 2 апреля 2025 года среди представителей экономически активного населения Казани. Результаты отражают современные тенденции в управлении семейными финансами и отношении к роли доходов обоих партнеров в семейных отношениях.





Зулайхо Садридинова