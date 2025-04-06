Эксперты заявили о наличии в казанских компаниях традиции поздравлять сотрудников с днём рождения

В 68% казанских компаний существует традиция поздравлять с днём рождения сотрудников. В большинстве компаний принято дарить подарки или цветы, денежные средства в 27%. На корпоративных сайтах именинников принято поздравлять в каждой пятой компании. Сертификаты и скидки на продукцию компании дарят в 5% казанских компаний. Также 9% компаний дают выходной или же возможно уйти домой пораньше. Об этом говорится в результатах опроса SuperJob.

76% опрошенных готовят для коллег угощения. 17% опрошенных не нравится традиция скидываться на подарки, а 23% — организовывать фуршет.

Чаще обе традиции одобряют женщины: 62% нравится угощать коллег (48% мужчин против такого поздравления), а дарить подарки — 59% (45% против).



Азалия Ахмадиева