Эксперты заявили о наличии в казанских компаниях традиции поздравлять сотрудников с днём рождения
В 68% казанских компаний существует традиция поздравлять с днём рождения сотрудников. В большинстве компаний принято дарить подарки или цветы, денежные средства в 27%. На корпоративных сайтах именинников принято поздравлять в каждой пятой компании. Сертификаты и скидки на продукцию компании дарят в 5% казанских компаний. Также 9% компаний дают выходной или же возможно уйти домой пораньше. Об этом говорится в результатах опроса SuperJob.
76% опрошенных готовят для коллег угощения. 17% опрошенных не нравится традиция скидываться на подарки, а 23% — организовывать фуршет.
Чаще обе традиции одобряют женщины: 62% нравится угощать коллег (48% мужчин против такого поздравления), а дарить подарки — 59% (45% против).
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