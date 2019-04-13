Полюсы волжского дерби: «Крылья» взлетают, «Рубин» падает

Шестой матч подряд без побед от казанского клуба

К очередному волжскому дерби и «Крылья Советов», и «Рубин» подошли не в лучшем расположении духа. Самарцы потерпели три поражения подряд, казанцы же не выигрывали на протяжении пяти встреч с учетом кубковых баталий. И Курбан Бердыев, и Миодраг Божович отмечали важность этого матча, но по его итогам восторгаться единственным голом пришлось, разумеется, только одному из них. Космос и робот на арене, бывшие «рубиновые» против бывших игроков «крылышек» и насыщенная микст-зона после встречи — в репортаже «Реального времени» из Самары.

Рыжиков — космонавт и капитан



Матч между «Крыльями» и «Рубином» был приурочен к Международному дню космонавтики — по той, видимо, причине, что Самару неформально называют космической столицей. Кстати, второе название «Самара Арены» как раз «Космос Арена». Хозяева устроили красочный перфоманс и вышли в майках с надписью «С днем космонавтики», а составы команд впервые вместо диктора озвучил робот по имени Дима из Самарского технического университета.

На программке к матчу красовался легендарный для «Рубина» вратарь Сергей Рыжиков — тоже в костюме космонавта. На игру самарцев он выводил и в роли капитана. Голкипер явно был здорово настроен на этот матч. В одном из эпизодов, при пробитии «Крыльями» штрафного, Рыжиков вышел в центральный круг и стал руководить действиями своих нынешних одноклубников по-капитански уверенно, громко подсказывая кому и куда встать и что делать. Кому как не Сергею знать слабые места команд Бердыева.

На программке к матчу красовался легендарный для «Рубина» вратарь Сергей Рыжиков — тоже в костюме космонавта. Фото Андрея Лопаты

Шесть лет без побед

Матч для команды Миодрага Божовича действительно был ключевым. Вторую часть чемпионата самарцы начали достаточно неплохо, одержав две победы и один раз сыграв вничью. Это позволило подопечным черногорского специалиста отдалиться от зоны стыков, но затем «крылышки» попали в настоящее пике: команда потерпела три поражения кряду, забив в этих матчах всего один гол.

Перед игрой с «Рубином» главный тренер «Крыльев» был настроен серьезно: «Сейчас каждая игра решающая. Надеюсь, что мы победим Казань и почувствуем больше уверенности к следующим встречам. Турнирная плотность очень большая, поэтому играть будет трудно. Каждое очко сейчас очень важно».

Любопытно, что «Крылья Советов» не выигрывали у «Рубина» в РПЛ без малого шесть лет (за это время было сыграно семь матчей). Предыдущая победа (3:1) была одержана лишь в мае 2013 года, что тоже предавало волжскому дерби остроты. Да и календарь у самарцев впереди сложный: «Зенит», ЦСКА, «Спартак», «Уфа» и «Урал».

Безвыигрышная серия казанцев с учетом кубковых встреч насчитывала пять матчей. Правда, впереди не такой уж и сложный календарь, хотя для нынешнего состава «Рубина» простых встреч теперь нет.

Хозяева устроили красочный перфоманс и вышли в майках с надписью «С днем космонавтики». Фото kc-camapa.ru



Дебютный гол Зиньковского вышел космическим

На «Рубин» пришло 13 800 болельщиков. Шикарная, практически летняя погода в Самаре и статус волжского дерби потянули публику на трибуны. Конечно, и эти цифры — не тот показатель, которым можно гордиться, но стоит учесть, что за последние полгода матчи самарцев считанное количество раз собирали даже 10 тысяч человек.



В игре с казанцами «Крыльям» не помогли Владимир Полуяхтов и Тарас Бурлак — они пропустили матч из-за перебора карточек. Паул Антон и Жано Ананидзе не смогли сыграть из-за небольших повреждений, также из-за травмы не попал в заявку на игру защитник Никита Чичерин. В стартовом составе «Рубина» оказалось сразу два экс-игрока «Крыльев» — с первых минут против самарцев сыграли Евгений Башкиров и Ибрагим Цаллагов.

Хозяева с большим преимуществом провели первый тайм. Первую более-менее осмысленную атаку казанцы смогли провести лишь на 30-й минуте матча. Впрочем, много голевых моментов самарцам все равно создать не удалось. На 43-й минуте матча повреждение получил Александр Самедов, и вместо него в игру вступил бывший «рубиновец» Сергей Корниленко. Замена Самедова и многочисленные стычки на старте встречи заставили главного арбитра добавить сразу четыре минуты к первому тайму.

— «Рубин» осознанно отдал инициативу в первом тайме? — спросили у Курбана Бердыева на послематчевой пресс-конференции.

— В первом тайме были неправильные перестроения впереди у Сагитова и Акбашева, поэтому все ломалось. Во втором более-менее все пришло в порядок, когда стали правильно перестраиваться. В первом же тайме, повторюсь, мы сами ошиблись в перестроениях, а «Крылья» этим неплохо воспользовались.

На 56-й минуте семидесятый номер самарцев Антон Зиньковский нанес фантастический по красоте удар. Фото kc-camapa.ru



Во втором тайме «Рубин» в какой-то момент игру выровнял, но на 56-й минуте семидесятый номер самарцев Антон Зиньковский нанес фантастический по красоте удар с 25 метров в дальнюю девятку ворот Ивана Коновалова. Этот гол стал для полузащитника дебютным в составе «крылышек».

После гола «Рубин» перехватил инициативу и чуть прижал хозяев к воротам, вышли на замену Бухаров, Пантелеев и Полоз. В последние десять минут команды показали отличный футбол и имели обоюдные моменты для взятия ворот. На последних секундах игры почти в упор наносил отличный удар Бухаров, но не забил. Свою безвыигрышную серию прервали «Крылья».

Радостный губернатор и откровения Самарджича

Миодраг Божович после матча выглядел одновременно уставшим и счастливым:

— Мы очень трудно выиграли. Другого, собственно, и не ожидали, «Рубин» — очень организованная команда. И до этого момента они проиграли только 4 игры, сыграв 12 ничьих. Мы старались взять мяч под контроль в первом тайме, но особо острых моментов не создавали, за исключением одного штрафного. Во втором тайме игра пошла по-другому. Длинными передачами навязывали борьбу, забили один гол. Могли забить еще с контратак, а могли и пропустить. Победа очень важна для нас, турнирное положение давит, но теперь мы, можно сказать, поднабрали воздуха. Что с Самедовым? Пока не знаем, в понедельник он сделает УЗИ, предположительно, у него что-то с задней поверхностью бедра.

Матч для команды Миодрага Божовича действительно был ключевым. Фото kc-camapa.ru



По окончании матча в микст-зоне самарского стадиона было многолюдно. Мохаммед Рабиу хотел проскользнуть мимо журналистов с большой пиццей в руках, но его все-таки остановили для комментария:

— Мы очень рады, что смогли взять сегодня три очка, так как мы играли против непростой команды, которая оборонялась на протяжении всего матча. Нам сейчас важно побеждать от матча к матчу, недолго думая о том, как сыграли предыдущую игру. Мы уже готовимся к следующей и настраиваемся на победу.

Герой матча Антон Зиньковский был немногословен:

— Мы каждую игру играем на победу. «Рубин» нас не удивил, мы знали, как они играют. В конце было немного напряжно, но нам надо было доиграть и выиграть. Осознание победы пришло только после свистка.

А словенец Мирал Самарджич даже слегка удивлялся вопросам о сопернике:

— «Рубин» мог забить? Я не видел сегодня таких моментов. Мы старались, много атаковали в первом тайме и потеряли много сил. Забили гол, а в конце второго тайма, примерно 20 минут, было очень тяжело. За количеством желтых карточек я не слежу — лучше получить желтую, чем пропустить гол. Это футбол.

Внезапно перед журналистами появился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Но не для того чтобы поделиться своими впечатлениями после матча. Он пришел в компании с нападающим Рамилем Шейдаевым и направился прямиком к юному болельщику.

— Кто твой любимый игрок? — громко спросил у него Азаров.

— Шейдаев, — ответил мальчуган. — Он классный.

Игрок, стоявший рядом, улыбался и подарил своему персональному болельщику футболку с автографом. Мама мальчика попросила губернатора назвать любой матч прошлогоднего чемпионата мира или «Крыльев Советов» и пообещала, что ее сын назовет результат этой встречи сходу. Так и вышло — губернатор спрашивал и спрашивал, а парнишка верно отвечал раз за разом. Стоявший рядом Шейдаев улыбался и восхищался буквами «КС» («Крылья Советов», — прим. ред.), которые были выбриты у юного болельщика на виске.

Шейдаев подарил своему персональному болельщику футболку с автографом. Фото Андрея Лопаты



Курбан Бердыев: «Гол получился на загляденье»

Главному тренеру «Рубина» оставалось лишь обещать, что дальше все будет лучше — просто нужно время:

— «Крылья» заслужили победу. Что по первому тайму, что в целом по матчу. Удар, с которого был забит гол, получился, конечно, сумасшедшим.

— Команда не побеждает уже шесть матчей. Давит ли это психологически?

— В целом сказать, что давит, нельзя. Но в группе атаки нам пока не хватает… Сагитов молодой, мы надеемся на него, что рано или поздно он забьет. Так же и Акбашев. Надеемся, что все будет нормально, но нужно время.

— Пропущенный гол стал следствием позиционной ошибки?

— Думаю, нет. Там была хорошая смена направлений, и, конечно, удар вышел на загляденье.

Впереди у «Крыльев Советов» гостевой матч с «Динамо», а «Рубин» отправится в Екатеринбург к «Уралу». Если самарцы продолжат побеждать, а казанцы — проигрывать, то «крылышки» догонят «рубиновых» в турнирной таблице уже по итогам этих двух встреч.