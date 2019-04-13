Полюсы волжского дерби: «Крылья» взлетают, «Рубин» падает
Шестой матч подряд без побед от казанского клуба
К очередному волжскому дерби и «Крылья Советов», и «Рубин» подошли не в лучшем расположении духа. Самарцы потерпели три поражения подряд, казанцы же не выигрывали на протяжении пяти встреч с учетом кубковых баталий. И Курбан Бердыев, и Миодраг Божович отмечали важность этого матча, но по его итогам восторгаться единственным голом пришлось, разумеется, только одному из них. Космос и робот на арене, бывшие «рубиновые» против бывших игроков «крылышек» и насыщенная микст-зона после встречи — в репортаже «Реального времени» из Самары.
Рыжиков — космонавт и капитан
Матч между «Крыльями» и «Рубином» был приурочен к Международному дню космонавтики — по той, видимо, причине, что Самару неформально называют космической столицей. Кстати, второе название «Самара Арены» как раз «Космос Арена». Хозяева устроили красочный перфоманс и вышли в майках с надписью «С днем космонавтики», а составы команд впервые вместо диктора озвучил робот по имени Дима из Самарского технического университета.
На программке к матчу красовался легендарный для «Рубина» вратарь Сергей Рыжиков — тоже в костюме космонавта. На игру самарцев он выводил и в роли капитана. Голкипер явно был здорово настроен на этот матч. В одном из эпизодов, при пробитии «Крыльями» штрафного, Рыжиков вышел в центральный круг и стал руководить действиями своих нынешних одноклубников по-капитански уверенно, громко подсказывая кому и куда встать и что делать. Кому как не Сергею знать слабые места команд Бердыева.
Шесть лет без побед
Матч для команды Миодрага Божовича действительно был ключевым. Вторую часть чемпионата самарцы начали достаточно неплохо, одержав две победы и один раз сыграв вничью. Это позволило подопечным черногорского специалиста отдалиться от зоны стыков, но затем «крылышки» попали в настоящее пике: команда потерпела три поражения кряду, забив в этих матчах всего один гол.
Перед игрой с «Рубином» главный тренер «Крыльев» был настроен серьезно: «Сейчас каждая игра решающая. Надеюсь, что мы победим Казань и почувствуем больше уверенности к следующим встречам. Турнирная плотность очень большая, поэтому играть будет трудно. Каждое очко сейчас очень важно».
Любопытно, что «Крылья Советов» не выигрывали у «Рубина» в РПЛ без малого шесть лет (за это время было сыграно семь матчей). Предыдущая победа (3:1) была одержана лишь в мае 2013 года, что тоже предавало волжскому дерби остроты. Да и календарь у самарцев впереди сложный: «Зенит», ЦСКА, «Спартак», «Уфа» и «Урал».
Безвыигрышная серия казанцев с учетом кубковых встреч насчитывала пять матчей. Правда, впереди не такой уж и сложный календарь, хотя для нынешнего состава «Рубина» простых встреч теперь нет.
Дебютный гол Зиньковского вышел космическим
На «Рубин» пришло 13 800 болельщиков. Шикарная, практически летняя погода в Самаре и статус волжского дерби потянули публику на трибуны. Конечно, и эти цифры — не тот показатель, которым можно гордиться, но стоит учесть, что за последние полгода матчи самарцев считанное количество раз собирали даже 10 тысяч человек.
В игре с казанцами «Крыльям» не помогли Владимир Полуяхтов и Тарас Бурлак — они пропустили матч из-за перебора карточек. Паул Антон и Жано Ананидзе не смогли сыграть из-за небольших повреждений, также из-за травмы не попал в заявку на игру защитник Никита Чичерин. В стартовом составе «Рубина» оказалось сразу два экс-игрока «Крыльев» — с первых минут против самарцев сыграли Евгений Башкиров и Ибрагим Цаллагов.
Хозяева с большим преимуществом провели первый тайм. Первую более-менее осмысленную атаку казанцы смогли провести лишь на 30-й минуте матча. Впрочем, много голевых моментов самарцам все равно создать не удалось. На 43-й минуте матча повреждение получил Александр Самедов, и вместо него в игру вступил бывший «рубиновец» Сергей Корниленко. Замена Самедова и многочисленные стычки на старте встречи заставили главного арбитра добавить сразу четыре минуты к первому тайму.
— «Рубин» осознанно отдал инициативу в первом тайме? — спросили у Курбана Бердыева на послематчевой пресс-конференции.
— В первом тайме были неправильные перестроения впереди у Сагитова и Акбашева, поэтому все ломалось. Во втором более-менее все пришло в порядок, когда стали правильно перестраиваться. В первом же тайме, повторюсь, мы сами ошиблись в перестроениях, а «Крылья» этим неплохо воспользовались.
Во втором тайме «Рубин» в какой-то момент игру выровнял, но на 56-й минуте семидесятый номер самарцев Антон Зиньковский нанес фантастический по красоте удар с 25 метров в дальнюю девятку ворот Ивана Коновалова. Этот гол стал для полузащитника дебютным в составе «крылышек».
После гола «Рубин» перехватил инициативу и чуть прижал хозяев к воротам, вышли на замену Бухаров, Пантелеев и Полоз. В последние десять минут команды показали отличный футбол и имели обоюдные моменты для взятия ворот. На последних секундах игры почти в упор наносил отличный удар Бухаров, но не забил. Свою безвыигрышную серию прервали «Крылья».
Радостный губернатор и откровения Самарджича
Миодраг Божович после матча выглядел одновременно уставшим и счастливым:
— Мы очень трудно выиграли. Другого, собственно, и не ожидали, «Рубин» — очень организованная команда. И до этого момента они проиграли только 4 игры, сыграв 12 ничьих. Мы старались взять мяч под контроль в первом тайме, но особо острых моментов не создавали, за исключением одного штрафного. Во втором тайме игра пошла по-другому. Длинными передачами навязывали борьбу, забили один гол. Могли забить еще с контратак, а могли и пропустить. Победа очень важна для нас, турнирное положение давит, но теперь мы, можно сказать, поднабрали воздуха. Что с Самедовым? Пока не знаем, в понедельник он сделает УЗИ, предположительно, у него что-то с задней поверхностью бедра.
По окончании матча в микст-зоне самарского стадиона было многолюдно. Мохаммед Рабиу хотел проскользнуть мимо журналистов с большой пиццей в руках, но его все-таки остановили для комментария:
— Мы очень рады, что смогли взять сегодня три очка, так как мы играли против непростой команды, которая оборонялась на протяжении всего матча. Нам сейчас важно побеждать от матча к матчу, недолго думая о том, как сыграли предыдущую игру. Мы уже готовимся к следующей и настраиваемся на победу.
Герой матча Антон Зиньковский был немногословен:
— Мы каждую игру играем на победу. «Рубин» нас не удивил, мы знали, как они играют. В конце было немного напряжно, но нам надо было доиграть и выиграть. Осознание победы пришло только после свистка.
А словенец Мирал Самарджич даже слегка удивлялся вопросам о сопернике:
— «Рубин» мог забить? Я не видел сегодня таких моментов. Мы старались, много атаковали в первом тайме и потеряли много сил. Забили гол, а в конце второго тайма, примерно 20 минут, было очень тяжело. За количеством желтых карточек я не слежу — лучше получить желтую, чем пропустить гол. Это футбол.
Внезапно перед журналистами появился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Но не для того чтобы поделиться своими впечатлениями после матча. Он пришел в компании с нападающим Рамилем Шейдаевым и направился прямиком к юному болельщику.
— Кто твой любимый игрок? — громко спросил у него Азаров.
— Шейдаев, — ответил мальчуган. — Он классный.
Игрок, стоявший рядом, улыбался и подарил своему персональному болельщику футболку с автографом. Мама мальчика попросила губернатора назвать любой матч прошлогоднего чемпионата мира или «Крыльев Советов» и пообещала, что ее сын назовет результат этой встречи сходу. Так и вышло — губернатор спрашивал и спрашивал, а парнишка верно отвечал раз за разом. Стоявший рядом Шейдаев улыбался и восхищался буквами «КС» («Крылья Советов», — прим. ред.), которые были выбриты у юного болельщика на виске.
Курбан Бердыев: «Гол получился на загляденье»
Главному тренеру «Рубина» оставалось лишь обещать, что дальше все будет лучше — просто нужно время:
— «Крылья» заслужили победу. Что по первому тайму, что в целом по матчу. Удар, с которого был забит гол, получился, конечно, сумасшедшим.
— Команда не побеждает уже шесть матчей. Давит ли это психологически?
— В целом сказать, что давит, нельзя. Но в группе атаки нам пока не хватает… Сагитов молодой, мы надеемся на него, что рано или поздно он забьет. Так же и Акбашев. Надеемся, что все будет нормально, но нужно время.
— Пропущенный гол стал следствием позиционной ошибки?
— Думаю, нет. Там была хорошая смена направлений, и, конечно, удар вышел на загляденье.
Впереди у «Крыльев Советов» гостевой матч с «Динамо», а «Рубин» отправится в Екатеринбург к «Уралу». Если самарцы продолжат побеждать, а казанцы — проигрывать, то «крылышки» догонят «рубиновых» в турнирной таблице уже по итогам этих двух встреч.
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