Фотомарафон «100-летие ТАССР»: павильон Татарской АССР на ВДНХ, 1939 год

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Первого августа 1939 года торжественно открылась Всесоюзная сельскохозяйственная выставка. Важное место среди других союзных республик на ней занимал павильон Татарской АССР.

ВСХВ (сейчас мы знаем ее как ВДНХ) решено было организовать еще в 1935 году, на II Всесоюзном съезде колхозников-ударников. Открытие выставки было запланировано на 1937 год, но к 1936-му стало понятно: вовремя выставка не откроется. В числе прочих претензий архитекторам и исполнителям проекта было то, что при строительстве павильонов национальных республик не использовались архитектурные элементы с соответствующими орнаментами. Дело в том, что московские архитекторы и декораторы не всегда имели доступ к образцам национальной архитектуры и графики.



Вход в павильон ТАССР на ВСХВ, 1939 год

Еще 5 августа 1937 года в план выставки включили дополнительные павильоны, в числе которых был и павильон Татарской АССР. Его проект разработали архитекторы И. Гайнутдинов и А. Ершов, главным художником выступил П. Сперанский. Чтобы реализовать национальные элементы в декоративном решении, к оформлению павильона привлекли мастера народного татарского орнамента Х. Хасанова.



Вход во внутренний дворик павильона ТАССР, 1955 год

Первого августа 1938 года выставка открыла свои двери. Павильон ТАССР выделялся своей воздушностью и пышной витиеватостью оформления. В журнале «Архитектура СССР» за 1939 год павильону посвящены были такие строки:

«... композицию вдохновляли очаровательные памятники татарской, главным образом жилой, архитектуры. В работе над павильоном ими проявлены не только знание этих памятников, не только вкус в определении самого значительного в них, но и полная творческая независимость, необходимая для создания современного здания».



В павильоне был внутренний дворик с двумя фонтанами, который отделялся от главной аллеи аркадой. Фонтаны и входной портал были облицованы майоликой с национальным орнаментом (его подсмотрели в татарской вышивке). В центре оформления портала изображался орден Ленина, которым наградили республику советские власти в 1934 году. Национальный орнамент был и на потолке: им был расписан шелковый тент, закрывавший потолок.



Главный зал павильона ТАССР на ВСХВ, 1939 год

В павильоне было пять залов, площадь его была всего 350 квадратных метров. Залы показывали политическую историю республики, на центральном панно главного зала изображался момент принятия Лениным, Cталиным и Калининым декрета об образовании Татарской АССР. Была в павильоне экспозиция, посвященная пребыванию Ленина в Казани. Отдельно рассказывалось о подъеме промышленности республики и электрификации сельского хозяйства. В этом павильоне посетители могли познакомиться с достижениями сельского хозяйства республики и с лучшими колхозами Татарии.

Во время войны ВСХВ не работала, а потом павильоны очень долго реставрировали и возвращали сюда экспонаты. В 1959 в «татарском» павильоне полностью изменили экспозицию и название: отныне павильон назывался «Игрушка», в 1967 году решено было его снести.

Людмила Губаева, фото vdnh.ru