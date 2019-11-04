В Казани отменили концерт Инстасамки в клубе BASH

В Казани отменен концерт Дарьи Зотеевой, выступающей под псевдонимом Инстасамка. Информацию «Реальному времени» подтвердили в клубе BASH, где блогерша завтра должна была выступить.

— Концерт Инстасамки в Казани на 5 ноября отменен. По какой причине — не могу сказать, — сообщили «Реальному времени» в администрации BASH.

В клубе также не обладают информацией о том, могли ли организаторы перенести концерт в другое заведение. Сама Зотеева на своем сайте не сообщает об отмене выступления и продолжает продавать билеты в BASH от 900 до 1700 рублей. Менеджер блогерши по концертной деятельности на вопрос издания пока не ответил.



Дарья Зотеева начала вести блог в Instagram, куда выкладывала различные вайны и шуточные видео, в 2017 году. Сейчас у нее более 1,8 млн подписчиков.

В начале 2019 года Instasamka попробовала себя в рэпе и записала альбом. В Казани она должна была представить новую пластинку Triple baby. Помимо Татарстана в ее гастрольном туре несколько десятков российских городов. Последний отче т о концерте в Ярославле.