Куда пойти в Казани: военная техника у «Чаши», «Ночь искусств» и День народного единства

Афиша событий и мероприятий с 1 по 5 ноября

Фото: Дмитрий Резнов

В праздничные выходные, которые совпали со школьными каникулами, во всех районах Казани пройдет масса мероприятий для детей и взрослых, для горожан и гостей столицы Татарстана. Настроение можно создавать бесплатно, своими руками и сердцем. Многие из этих событий подготовили школьники. По случаю Дня народного единства в домах культуры состоятся концертные программы, библиотеки представят книжные выставки, лекции по истории праздника. Молодежные клубы проведут тематические беседы, кинопоказы, исторические обучающие викторины для детей и подростков. Городские музеи приглашают казанцев на выставки и литературные вечера. Вход во все муниципальные музеи в праздничный день, 4 ноября, бесплатный. Подробнее, что ждет интересного в ближайшие дни казанцев и гостей столицы Татарстана, — в обзоре «Реального времени».

Мир кино

2 ноября в 11:00 и 3 ноября в 9:30 в рамках фестиваля «Киномир композитора Софии Губайдулиной» в кинотеатре «Мир» покажут художественный фильм «Вертикаль» Станислава Говорухина и Бориса Дурова. Перед показом музыковеды, заслуженные работники культуры РТ, сотрудники Центра современной музыки Софии Губайдулиной Лейла Монасыпова и Рамзия Усеинова расскажут гостям об особенностях творчества композитора в кино.

Кинотеатр «Мир», ул. Достоевского, 30. Вход свободный.

3 ноября в кинотеатре «Мир» пройдут показы для юных казанцев:



в 9:30 — «Маугли» Романа Давыдова,

в 11:45 — художественный фильм «Чучело» Ролана Быкова,

в 11:05 — состоится творческая встреча с композитором Алсу Сунгатуллиной.

Вход свободный.

Кадр из фильма «Чучело». Фото kzngo.ru

Служба для контрактников

2 ноября на площадке у Центра семьи «Казан» пройдет акция «Военная служба по контракту в вооруженных силах Российской Федерации — твой выбор!». Гости Казани и горожане увидят современные образцы вооружения и военной техники, экипировки военнослужащих. Творческие коллективы и ансамбли, рота почетного караула и военнослужащие подразделения специального назначения подготовили концерт и показательные выступления. Участники Центрального спортивного клуба армии проведут мастер-классы.

Для заинтересованных военной карьерой на площади организуют работу мобильных пунктов отбора на военную службу по контракту, а также информационных пунктов высших военных учебных заведений Министерства обороны РФ.

Начало в 10:30.



Рисунки и концерты — поздравления от школьников



Те, кто в октябре не успел посетить выставку пленэрных работ учащихся «Природа России», может познакомиться с плодами труда юных дарований до 8 ноября в ДХШ №1.

Выставка детских творческих работ «Когда мы едины — мы непобедимы!» продлится с 1 по 15 ноября в ДХШ №3 им. Б.М. Альменова.

Беседы в детских творческих коллективах ДК им. С. Саид-Галиева «Народное единство для нас» пройдут 2 ноября в школах № 41 и 84.



Начало в 12:00.

Литературно-музыкальный вечер «Славься, славься ты, Русь моя!» состоится 2 ноября в библиотеке — филиале №17 в поселке Дербышки по адресу: ул. Парковая, 27.



Начало в 16:00.

День народного единства можно отметить 2 ноября на празднике в Школе рока The Road. Фото yandex.ru

О Дне народного единства «Вместе мы едины — 4 ноября — День народного единства» побеседуют дети и взрослые 2 ноября в библиотеке — филиале №44 по адресу: ул. Юбилейная, 1/43. Начало в 11:00.

День народного единства можно отметить 2 ноября на празднике в Школе рока The Road.



Начало в 15:00.

Концерт учащихся подготовительного отделения «Нас музыка связала» пройдет 2 ноября в ДМШ №1 им. П.И. Чайковского по адресу: ул. Горького, 22/26.



Начало в 13:00.

Праздник «Единство в семьях — единство в государстве» состоится 2 ноября в Отделе ЗАГС по Приволжскому району по адресу: ул. Р. Зорге, 89.



Время проведения с 11:00 до 14:00.

Во время мастер-классов «Время каникул» юные посетители выставочного зала «Манеж» в Казанском кремле научатся создавать рисунки из шерсти, песка и даже на воде. Стоимость: 300 рублей.



Время проведения с 1 по 4 ноября, с 11:00 до 14:00.

Свою программу подготовили и библиотеки. Книжная выставка «В единстве наша сила» пройдет 3 ноября в библиотеке — филиале №38 по адресу: ул. Большая Красная, 54.

3 ноября познакомиться с творчеством юных художников можно на выставке рисунков «Я, ты, он, она — вместе дружная страна!» с 10:00 в библиотеке — филиале №42, по адресу: ул. Аделя Кутуя, 68/2, а также на экспозиции «Россия — наш общий дом» в ДХШ №6.

Посетителей национального музея будут ждать творческая мастерская «Город мастеров», ярмарка изделий мастеров народно-художественных промыслов, детская игровая площадка «Татарстан — наш общий дом». Фото kzngo.ru

«Ночь искусств» в музеях Казани

В рамках всероссийской акции «Ночь искусств» 3 ноября в Национальном музее РТ выступит Казанский камерный оркестр La Primavera, пройдут мастер-классы по театральному, музыкальному, художественному искусству и кино, лекции о правилах этикета, моде и стиле. Также в течение дня посетителей музея будут ждать творческая мастерская «Город мастеров», ярмарка изделий мастеров народно-художественных промыслов, детская игровая площадка «Татарстан — наш общий дом».

Национальный музей РТ: ул. Кремлевская, 2.



Праздничная программа начнется в 12:00 и продлится до полуночи.



Стоимость билета —150 рублей, льготный — 75 рублей.

К культурно-образовательной акции присоединится и музей Константина Васильева. 3 ноября в 12:00 здесь начнутся лектории. В 15:00 стартуют мастер-классы для детей. Юные гости музея освоят акварельную живопись, декоративную роспись, создадут народную игрушку-вертушку, научатся варить мыло. В 16:00 начинаются два концерта — классической музыки и народного фольклора. Завершится «Ночь искусств» встречей с дизайнером Анитой Грэй, сообщают в музейном комплексе НКЦ «Казань».

Праздник «Мы — единое целое» состоится в Культурном центре им. Пушкина. 3 ноября здесь выступят местные творческие коллективы, а также заслуженная артистка РТ Юлия Зиганшина.

Музей Константина Васильева: ул. Баумана, 29/11.

Начало в 13.00. Вход бесплатный.

К культурно-образовательной акции присоединится и музей Константина Васильева. Фото kzngo.ru





Музей исламской культуры подготовил для казанцев 3 ноября торжественный вечер, на котором с 18:00 пройдут мастер-классы от известного татарского каллиграфа Альфии Исхаковой и обучение росписи хной — мехенди.



Выпускница КФУ, молодой художник Наргиза Сахабиева проведет для посетителей перфоманс по искусству графического дизайна. Изучая ислам и вдохновляясь произведениями современного искусства, Наргиза создала коллекцию картин, в которых соединяются современная графика и арабское письмо. Начало в 18:00.

Мастер-класс по татаро-мусульманскому музыкальному искусству от группы Kazan Hijazz запланирован на 19:30.

Послушать историю возникновения традиции чаепития и попробовать настоящий татарский чай с травами горожане смогут на занятии, посвященном церемонии татарского чаепития. Начало в 21:00.

Музей исламской культуры: Казанский кремль, ул. Шейнкмана, 13 (мечеть «Кул Шариф»).

В Музее Боратынского также пройдет ежегодная культурно-образовательная акция «Ночь искусств». Она откроется представлением поэтического театра Алексея Гомазкова. Здесь прозвучат стихи Гавриила Державина, Александра Блока, Валерия Брюсова, Владимира Набокова и других поэтов, проза Льва Толстого и музыка классических композиторов. Начало в 18:00.

Литературно-музыкальная композиция «Волшебная скрипка», посвященная поэзии Николая Гумилева, начнется в 19:00.

Необычная экскурсия Елены Скворцовой «Ароматы счастья», на которой гости смогут погрузиться в жизнь дома Боратынских через любимые ароматы его хозяев, гостей ожидает в 20:00.

Вход бесплатный.

В Музее Боратынского прозвучат стихи Гавриила Державина, Александра Блока, Валерия Брюсова, Владимира Набокова, проза Льва Толстого и классическая музыка. Фото kzngo.ru

В Музее истории Благовещенского собора 3 ноября горожанам покажут литературно-музыкальную постановку «Сказание о Казанской иконе». В постановке примут участие народные артисты РТ Михаил Меркушин и Нина Калаганова. Сопровождаться представление будет пением мужского митрополичьего хора Казанского Богородицкого монастыря под управлением Дениса Рогова.

Музей истории Благовещенского собора, Казанский кремль. Начало в 20.00

«В единстве» и с «хорошим настроением»

Выставки детских работ пройдут 4 ноября:

в ДХШ №4, ул. Гвардейская, 61 — «Моя Россия» (с 4 по 8 ноября);

в школе №151, студия ДПИ «Радуга» — «В единстве наша сила»;

в ДМШ №15 — «Вместе мы Россия»;

в ДХШ №4 — «Моя Россия» (с 4 по 8 ноября);

в Доме культуры поселка Красная Горка — выставка рисунков, посвященная Дню народного единства.

В День народного единства в Центральной библиотеке Казани по адресу: ул. Вишневского, 10 книголюбы познакомятся с экземплярами книжной выставки «Если мы едины — мы непобедимы!».

В этот же день гостей Казани и горожан поздравят с праздником творческие коллективы в ДК «Нагорный», ДМШ №10 — в ДК железнодорожников («Мы вместе!»). Концерт «Радуга дружбы» подготовил ансамбль ДК им. С. Саид-Галиева, он пройдет в сквере «Дербышки» в 15:00. В Доме культуры поселка Кадышево состоится праздник «Хорошее настроение» в 16:00.



В театре оперы и балета им. М. Джалиля 4 ноября любителей искусства ждет гала-концерт фестиваля «Наш дом — Татарстан». Фото kzn.arriva.ru

В праздничный день поход в музей — бесплатный

С документами, фото- и видеоматериалами, посвященными истории принятия Конституции Татарстана и основных государственных символов республики 4 ноября смогут познакомиться посетители Музея истории государственности Татарстана (Казанский кремль). Праздничную экскурсию «Железный Минин и капитан Пожарский» подготовили сотрудники Исторического парка «Россия — моя история» (в 15:00, «Казанская ярмарка»). Вход во все муниципальные музеи в День народного единства бесплатный.

В театре оперы и балета им. М. Джалиля (пл. Свободы, 2) 4 ноября любителей искусства ждет гала-концерт фестиваля «Наш дом — Татарстан». Творческие коллективы — победители муниципальных отборочных туров со всей республики — представят свои лучшие музыкальные и хореографические достижения.

Театральный вечер

В праздничный день театралы посмотрят спектакли:

«Исәнме, улым! / Здравствуй, мама, это я!» — в театре им. Камала, в 18:00 (ул. Татарстан, 1). Билет — от 300 рублей;

«Золотой слон» — в Казанском академическом русском большом драматическом театре им. В.И. Качалова в 11:00 (ул. Баумана, 48);

«Оскар и Розовая Мама» — в Казанском театре юного зрителя в 18:30 (ул. Островского, 10). Билет — от 250 рублей;

премьера «Обет» — в Татарском театре драмы и комедии им. Карима Тинчурина в 17:00 (ул. Горького, 13). Билет — от 300 рублей.

Режиссер мультфильма приедет к зрителям

4 ноября в Музее истории Благовещенского собора Казани покажут мультфильм «Встреча», посвященный Казанскому образу Богоматери. Действие картины происходит в периоды Смутного времени и Великой Отечественной войны. Истории, представленные в мультфильмах, расскажут, как в тяжелые для страны времена людям помогало явление Казанской иконы Божией Матери, в том числе ополчению Минина и Пожарского победить поляков. После этого икона стала символом милости и заступничества.

В Музее истории Благовещенского собора Казани покажут мультфильм «Встреча», посвященный Казанскому образу Богоматери. Фото Олега Тихонова

Вместе со зрителями смотреть мультфильм будут и его режиссер, член Союза кинематографистов России Наталья Федченко, а также один из авторов сценария Владимир Бовкун. По завершении кинопоказа они ответят на вопросы зрителей и расскажут о создании произведения.

Начало в 17:00.

Вход свободный, информационная служба музея Благовещенского собора просит предварительно записаться по телефонам: (843) 567-81-62 или 567-81-68.

Межнациональные семьи — юбиляры

5 ноября состоятся праздничные концерты:

«Дружба народов — единство России» — в ДК «Юность» в 18:00;

«Музыка народов мира» ансамбля народных инструментов «Авангард» — в КЦ «Московский» в 13:00;

«В единстве, братстве наша сила» — в Доме культуры в поселке Красная Горка.



В русско-татарской школе №161 (ул. Закиева, 31) пройдет тематический вечер «Единый народ — единая держава», в детсаду №124 (ул. Нардуган, 47) — познавательная викторина ко Дню народного единства.

5 ноября в 11:00 в Отделе Управления ЗАГС по Кировскому району (ул. Болотникова, 35а) будут чествовать межнациональные семьи, отметившие 50-, 60- и 70-летие совместной жизни.