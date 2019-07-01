Кладбище снесенных домов: обломки 190 аварийных зданий свалили в черте города

Минэкологии Татарстана начало административное расследование по факту несанкционированного размещения строительных отходов

Фото: Алексей Туганов

«Кладбище» снесенных домов появилось в Зеленодольске: строительный мусор, образовавшийся после сноса, свозят на улицу Машиностроителей — на земельный участок, расположенный между Зеленодольским машиностроительным заводом и частными жилыми домами. Всего там будут складированы обломки 190 зданий. Зачем понадобилось устраивать свалку строительных отходов поблизости от жилья, садовых участков и участков, выделенных многодетным, и есть ли для этого законные основания — в материале «Реального времени».

Гектар под обломками



Первые кучи строительного мусора на зеленом участке напротив забора ЗМЗ появились около недели назад и, к изумлению жителей микрорайона, полагавших, что мусору место на официальной свалке, стали стремительно расти. Зеленодольский активист и председатель территориального самоуправления «Загородная» Алексей Туганов заинтересовался законностью происходящего и отправил заявления о проверке в природоохранную прокуратуру и Территориальную специализированную инспекцию минэкологии РТ. Пока, говорит он, ответы от них не пришли.

— Пока сюда привезли обломки только нескольких двухэтажек — и уже завалили почти целый гектар поля. Как вам такой «креативный» подход зеленодольских властей? Одно лечат (город наконец-то освобождают от развалин), а другое калечат!

«Все по договору»

— Этот участок, находящийся в муниципальной собственности, был определен муниципалитетом для временного складирования отходов, образующихся при сносе аварийных домов, — пояснил «Реальному времени» начальник отдела по связям с общественностью и СМИ Зеленодольского исполкома Денис Анисимов. — Экологических проблем из-за этого не возникнет, потому что отходы — не токсичные, а участок находится за пределами жилого массива. Сельскохозяйственной деятельности на этой земле не ведется.

По словам Анисимова, здесь складируют обломки всех 190 сносимых в Зеленодольске аварийных домов, затем подрядная организация переберет строительный мусор, очистит его от стекла, веток и легко гниющего хлама, раздробит крупные камни, просеет их через специальную установку — грохот и пустит на нужды района: «Для отсыпки дорог, береговых линий, укрепления оврагов».

— Мы выбрали эту площадку именно из-за удаленности от жилых массивов, — подчеркнул Анисимов. — На ней же будет производиться и переработка отходов. Все, что гниет, будет отсортировано и вывезено на свалку, дробленый камень также вывезут.

Сюда, сообщил собеседник «Реального времени», планируют перевезти обломки всех 190 домов, которые пошли под снос в Зеленодольске. Снос, вывоз, утилизация и переработка этих отходов будут оплачены подрядчику — он может заработать на этом 80 млн рублей.

Неопределенный участок

По убеждению Туганова, строительный мусор складируется на земельном участке с разрешенным видом использования «для сельскохозяйственного производства». Однако зеленодольские власти это опровергли.

— Земли относятся к категории земель населенных пунктов, — заявил корреспонденту «Реального времени» глава Зеленодольского муниципального района Александр Тыгин в ответ на вопрос, правильно ли размещать строительные отходы на участке с разрешенным видом использования «для сельскохозяйственного производства». — Мы на сто процентов уверены в законности и обоснованности своих решений.

А руководитель МБУ «Управление архитектуры и градостроительной политики ЗМР Павел Сергеев уточнил, что участок, о котором говорит Туганов, был сформирован давно, и хотя для сельскохозяйственных нужд не использовался, его под склад строительных отходов никто не отдавал — мусор сваливают южнее его, там, где категория земель вовсе не определена.

По словам Павла Сергеева, обломки всех 190 сносимых в Зеленодольске аварийных домов складируют рядом с этим участком, а не на нем

Не токсично, но заразительно

По мнению Алексея Туганова, сваливать так строительный мусор очень опасно, даже если документы на эти работы оформлены правильно, а сами отходы — не токсичны:

— Ситуация с вывозом ТБО в городе и неизбежным удорожанием этой услуги очень быстро превратит полигон бывших в употреблении стройматериалов в обыкновенный мусорный полигон.

Сомневается Туганов и в том, что мусор действительно рассортируют и переработают «в ноль»:

— Да кто способен так перебрать этот мусор?

Собеседник «Реального времени» полагает: ситуация с этим санкционированным муниципальными властями полигоном в ближайшее время неизбежно выйдет из-под контроля.

«Не полигон, а несанкционированная свалка»

Между тем правильность решения зеленодольских властей уже подвергли сомнению татарстанские экологи.

«Сотрудниками Центрального территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ был осуществлен выезд в Зеленодольский район, где на территории земельного участка вблизи Зеленодольского машиностроительного завода был зафиксирован факт несанкционированного размещения строительных отходов, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе татарстанского минэкологии. — Возбуждено административное расследование по ст. 8.2 КоАП РФ. В Управление Росреестра по РТ и администрацию Зеленодольского района направлен запрос для определения собственника земельного участка и подрядчика, выполнявшего работы. После анализа полученных документов будет вынесено решение».