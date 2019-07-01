Кладбище снесенных домов: обломки 190 аварийных зданий свалили в черте города
Минэкологии Татарстана начало административное расследование по факту несанкционированного размещения строительных отходов
«Кладбище» снесенных домов появилось в Зеленодольске: строительный мусор, образовавшийся после сноса, свозят на улицу Машиностроителей — на земельный участок, расположенный между Зеленодольским машиностроительным заводом и частными жилыми домами. Всего там будут складированы обломки 190 зданий. Зачем понадобилось устраивать свалку строительных отходов поблизости от жилья, садовых участков и участков, выделенных многодетным, и есть ли для этого законные основания — в материале «Реального времени».
Гектар под обломками
Первые кучи строительного мусора на зеленом участке напротив забора ЗМЗ появились около недели назад и, к изумлению жителей микрорайона, полагавших, что мусору место на официальной свалке, стали стремительно расти. Зеленодольский активист и председатель территориального самоуправления «Загородная» Алексей Туганов заинтересовался законностью происходящего и отправил заявления о проверке в природоохранную прокуратуру и Территориальную специализированную инспекцию минэкологии РТ. Пока, говорит он, ответы от них не пришли.
«Все по договору»
— Этот участок, находящийся в муниципальной собственности, был определен муниципалитетом для временного складирования отходов, образующихся при сносе аварийных домов, — пояснил «Реальному времени» начальник отдела по связям с общественностью и СМИ Зеленодольского исполкома Денис Анисимов. — Экологических проблем из-за этого не возникнет, потому что отходы — не токсичные, а участок находится за пределами жилого массива. Сельскохозяйственной деятельности на этой земле не ведется.
По словам Анисимова, здесь складируют обломки всех 190 сносимых в Зеленодольске аварийных домов, затем подрядная организация переберет строительный мусор, очистит его от стекла, веток и легко гниющего хлама, раздробит крупные камни, просеет их через специальную установку — грохот и пустит на нужды района: «Для отсыпки дорог, береговых линий, укрепления оврагов».
Сюда, сообщил собеседник «Реального времени», планируют перевезти обломки всех 190 домов, которые пошли под снос в Зеленодольске. Снос, вывоз, утилизация и переработка этих отходов будут оплачены подрядчику — он может заработать на этом 80 млн рублей.
Неопределенный участок
По убеждению Туганова, строительный мусор складируется на земельном участке с разрешенным видом использования «для сельскохозяйственного производства». Однако зеленодольские власти это опровергли.
— Земли относятся к категории земель населенных пунктов, — заявил корреспонденту «Реального времени» глава Зеленодольского муниципального района Александр Тыгин в ответ на вопрос, правильно ли размещать строительные отходы на участке с разрешенным видом использования «для сельскохозяйственного производства». — Мы на сто процентов уверены в законности и обоснованности своих решений.
А руководитель МБУ «Управление архитектуры и градостроительной политики ЗМР Павел Сергеев уточнил, что участок, о котором говорит Туганов, был сформирован давно, и хотя для сельскохозяйственных нужд не использовался, его под склад строительных отходов никто не отдавал — мусор сваливают южнее его, там, где категория земель вовсе не определена.
Не токсично, но заразительно
По мнению Алексея Туганова, сваливать так строительный мусор очень опасно, даже если документы на эти работы оформлены правильно, а сами отходы — не токсичны:
— Ситуация с вывозом ТБО в городе и неизбежным удорожанием этой услуги очень быстро превратит полигон бывших в употреблении стройматериалов в обыкновенный мусорный полигон.
Сомневается Туганов и в том, что мусор действительно рассортируют и переработают «в ноль»:
— Да кто способен так перебрать этот мусор?
Собеседник «Реального времени» полагает: ситуация с этим санкционированным муниципальными властями полигоном в ближайшее время неизбежно выйдет из-под контроля.
«Не полигон, а несанкционированная свалка»
Между тем правильность решения зеленодольских властей уже подвергли сомнению татарстанские экологи.
«Сотрудниками Центрального территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ был осуществлен выезд в Зеленодольский район, где на территории земельного участка вблизи Зеленодольского машиностроительного завода был зафиксирован факт несанкционированного размещения строительных отходов, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе татарстанского минэкологии. — Возбуждено административное расследование по ст. 8.2 КоАП РФ. В Управление Росреестра по РТ и администрацию Зеленодольского района направлен запрос для определения собственника земельного участка и подрядчика, выполнявшего работы. После анализа полученных документов будет вынесено решение».
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