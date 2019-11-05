90 лет звездной жизни: московский планетарий празднует юбилей

Легендарный научный центр открылся 5 ноября 1929 года

Ровно 90 лет назад, 5 ноября 1929 года, открылся Московский планетарий — первый в стране. Он до сих пор остается одной из главных, обязательных для посещения достопримечательностей столицы. А в 20-е годы планетарий для многих был сродни восьмому чуду света: как по функциональному наполнению, так и по внешнему виду самого здания. «Реальное время» предлагает читателям подборку фотографий, иллюстрирующих как строительство уникального сооружения, так и его богатую историю.

К 1927 году, когда московские власти приняли решение построить планетарий, в мире было всего 12 подобных сооружений, 10 из которых располагались в Германии и по одному — в Австрии и Италии. Молодая страна советов, создавая «научно-просветительское учреждение нового типа», демонстрировала остальному миру свою прогрессивность, ориентированность на познание и прогресс.

Строительство Московского планетария

Завершающий этап строительства, 1929 год

Строительство здания для размещения планетария началось 23 сентября 1928 года. Это не случайная, а «космическая» дата — день осеннего равноденствия. Проект разработали молодые советские архитекторы Михаил Барщ и Михаил Синявский. Сооружение в форме яйца было спроектировано в стиле модного тогда архитектурного стиля — конструктивизма, и выглядело максимально необычно для своего времени. На строительство здания и закупку проектора была выделена огромная по тем временам сумма — 250 тысяч рублей (для понимания: килограмм мяса тогда стоил 42 копейки).

Из проекта Московского планетария, 1927 год

Из проекта Московского планетария, 1927 год

Оборудование закупили у немецкой фирмы Carl Zeiss. Это был прибор, который, собственно, и назывался планетарием. С помощью хитроумной системы движущихся фонарей аппарат проецировал небесные тела на полусферический купол сооружения. Прибор прослужил до 1977 года, после чего был заменен на более современный, но того же производителя.

Прибор «Планетарий» производства немецкой фирмы Carl Zeiss

Торжественное открытие планетария состоялось 5 ноября 1929 года — в преддверии 12-й годовщины Октябрьской революции. Новое учреждение стало одним из главных научных центров столицы. Там проводились лекции, работал астрономический кружок для школьников. В 30-е годы в планетарии ставили спектакли, посвященные этапам изучения космоса: «Галилей», «Джордано Бруно», «Коперник».

Спектакль «Джордано Бруно» в стенах Московского планетария

В 1929 году Владимир Маяковский посвятил планетарию стихотворение, завершающееся словами «Должен каждый пролетарий посмотреть на планетарий».

За время Великой Отечественной войны Московский планетарий всего один раз закрывался на 2 месяца. Сохранилась фотография 1941 года, на которой запечатлена зенитная батарея, расположенная во дворе учреждения.

Зенитная батарея на территории Московского планетария, 1941 год

В 1994 году Московский планетарий перестал принимать посетителей. С 2003 по 2011 год шла его реконструкция. Сейчас в Большом звездном зале можно наблюдать больше девяти тысяч небесных тел и их перемещение по небу. В 2018 году Московский планетарий посетили больше миллиона человек.