Эксперты — рост цен на бензин ложится на всех, а не только на автомобилистов

Год назад правительство и нефтяники договорились о заморозке цен на топливо, а сейчас удерживают их возвратным акцизом

Фото: Олег Тихонов

Ровно год назад, 1 ноября 2018-го, вступили в силу договоренности правительства РФ и нефтяных компаний о заморозке цен на автомобильное топливо. Мера действовала до конца марта, затем ее пролонгировали до конца июня нынешнего года, но с тех пор больше не продлевали. Есть ли у государства другие рычаги сдерживания цен на топливо и будут ли они меняться в обозримом будущем? На эти вопросы отвечают эксперты «Реального времени».

Нефть росла, рубль падал

Регулировать цены на топливо в ручном режиме в прошлом году пришлось после того, как они резко (на 7-8 процентов по сравнению с началом года) взлетели в апреле — мае, сразу после президентских выборов. Рост был спровоцирован увеличением мировых цен на нефть на фоне падения курса рубля.

С 1 июня подорожание удалось замедлить искусственно, через устные договоренности правительства с крупными нефтяными компаниями, однако вскоре рост продолжился, правда уже на оптовом рынке, что, в свою очередь, спровоцировало дефицит топлива на частных АЗС в ряде регионов. Правительство пригрозило нефтяникам увеличить экспортные пошлины, после чего стороны сели за стол переговоров. С 1 ноября цены были заморожены до конца марта, затем меру продлили до конца июня. Сейчас ограничения не действуют, однако роста стоимости топлива на заправках не наблюдается. Так, в Татарстане в течение всего октября бензин марки АИ-92 стоил в пределах 41,10—41,65 рубля за литр.

Сейчас ограничения не действуют, однако роста стоимости топлива на заправках не наблюдается. Фото Максима Платонова

Цены обуздали возвратным акцизом

С этого года у государства появился другой механизм сдерживания цен на топливо — возвратный акциз, когда нефтеперерабатывающие заводы, производящие высококачественный бензин для внутреннего рынка, получают пропорциональные вычеты по акцизу на нефть. Такая мера позволяет не допускать ценовых колебаний.

Впрочем, по мнению аналитика нефтегазового сектора, партнера консалтингового агентства RusEnergy Михаила Крутихина, подобные механизмы лишь перекладывают бремя роста цен на топливо с автомобилистов на всех налогоплательщиков.

— Фактически, нефтяным компаниям, которые стали терять деньги на переработке нефти, будут компенсировать эти потери из бюджета, то есть за счет налогоплательщиков, — рассуждает Крутихин. — Таким образом, рост цен на топливо теперь ложится не только на тех, кто заправляется на бензоколонках, а вообще на всех.

По мнению заместителя директора группы корпоративных рейтингов АКРА Василия Тануркова, нельзя исключить ситуацию, когда возвратного акциза для сдерживания цен будет недостаточно.

— В случае повторения прошлогодних колебаний, когда расходятся цены на нефть и курс рубля, может снова возникнуть необходимость в дополнительных мерах регулирования, — считает Василий Танурков. — Такой мерой может стать механизм плавающего акциза, когда размер акциза меняется в зависимости от конъюнктуры цен. Многие высказывались в пользу плавающего акциза, но правительство по каким-то причинам пока не готово ввести его. Возможно, останавливают трудности, связанные с налоговым администрированием.

Подорожания бензина не ждут

По мнению экспертов, в ближайшие месяцы рост цен на автомобильное топливо маловероятен.

— Предпосылок для роста я не вижу. Инфляция низкая, экономика растет медленно, спрос на топливо почти не увеличивается. Подорожание бензина в ближайшей перспективе маловероятно, — говорит директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев. — Впрочем, даже если цены и будут расти, правительство в нынешних условиях низкой инфляции вряд ли будет с этим бороться. Полагаю, в этом смысле нефтяников оставят в покое.

Похожий прогноз относительно стоимости топлива дает и Василий Танурков.

— Обычно рост цен — это результат одновременно резких движений на рынке нефти и таких же резких изменений курса рубля. Сейчас все выглядит так, что в перспективе цены на нефть будут снижаться, а курс рубля будет стабилен, во всяком случае в ближайшие месяцы, — рассуждает эксперт. — Не думаю, что в обозримом будущем есть риск существенного роста цен на бензин.

А вот Михаил Крутихин в своих прогнозах более осторожен. По его мнению, рост цен возможен в том случае, если государство в очередной раз поменяет правила игры с нефтяниками.

— С учетом действующих демпфирующих механизмов, в том числе возвратного акциза, цены на бензин, по идее, должны сохраняться примерно на нынешнем уровне. Но, учитывая российские реалии, гарантировать этого нельзя, — рассуждает аналитик. — Дело в том, что налоговые правила у нас меняются несколько раз в год, особенно для нефтегазовой отрасли. Если правительство будет испытывать трудности с наполнением бюджета, оно вполне может опять обратиться к нефтяным компаниям. К примеру, не исключен рост акциза, и если он перекроет демпфирующие меры, то цены на АЗС снова вырастут.