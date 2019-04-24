Следком провел обыск у замглавы Бугульминского исполкома по делу о взятке экс-мэра Касымова

Фото: «Реальное время»/ Инна Серова

Еще до задержания и ареста депутата Госсовета РТ Ильдуса Касымова сотрудники Следкома провели обыск у действующего замглавы исполкома Бугульминского района Вахита Гарафутдинова. Он получил статус подозреваемого в коррупционном деле, утверждают источники «Реального времени».



По версии силовиков, именно через замглавы исполкома в 2014 году передавалась взятка 2,7 млн рублей главе района. По этому делу привлекают и бывшего учредителя ООО «Триумф» Русалину Усубову, компания которой в 2014-м получила муниципальные контракты на поставку оборудования для фонтанов в Бугульму.

Сам Ильдус Касымов сегодня при избрании меры пресечения причастность к преступлению отрицал.