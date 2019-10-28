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Глава ассоциации фермеров и крестьянских подворий РТ опроверг слухи об отставке

12:13, 28.10.2019
Глава ассоциации фермеров и крестьянских подворий РТ опроверг слухи об отставке
Фото: realnoevremya.ru

Камияр Байтемиров, председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий РТ, опроверг появившуюся в СМИ информацию о собственной отставке.

С таким заявлением Байтемиров выступил сегодня на расширенном заседание Совета и президиума Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов Татарстана.

Информацию в СМИ об уходе с должности на пенсию Байтемиров назвал «слухами или просто чьим-то мнением», передает с мероприятия корреспондент «Реального времени».

ОбществоВласть Татарстан
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