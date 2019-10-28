Глава ассоциации фермеров и крестьянских подворий РТ опроверг слухи об отставке

Камияр Байтемиров, председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий РТ, опроверг появившуюся в СМИ информацию о собственной отставке.

С таким заявлением Байтемиров выступил сегодня на расширенном заседание Совета и президиума Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов Татарстана.

Информацию в СМИ об уходе с должности на пенсию Байтемиров назвал «слухами или просто чьим-то мнением», передает с мероприятия корреспондент «Реального времени».