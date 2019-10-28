«Мы должны вырасти в семь раз» — «дочка» «Росатома» и КНИТУ-КАИ открыли лабораторию композитов
Создатели задались целью к 2025 году увеличить долю российских композитов в мировом производстве с 0,5 до 2 процентов
Компания Umatex (входит в «Росатом») и КНИТУ-КАИ открыли совместную научно-учебную лабораторию «Специализированный центр компетенций «Технологии композитов». Проект реализуется при поддержке правительства Татарстана. Промышленники отмечают, что зарубежные материалы, которыми пользовались в российском производстве, уходят с отечественного рынка. Но выпуском композитов занялся «Росатом». В созданной лаборатории университета студентов и специалистов предприятий обучают работать по новым технологиям производства. Подробности — в материале «Реального времени».
Догнать и перегнать мировых лидеров
Композиты называют материалом современности и будущего. Сейчас создаются всевозможные его виды для самого широкого применения во многих областях: ракето- и самолетостроении, медицине, спорте, строительстве, автомобильной промышленности. Специалисты утверждают, что композитные материалы используются не только в гособоронзаказах, рынок ширится с каждым годом.
Поэтому КНИТУ-КАИ, имеющий весь цикл подготовки специалистов от среднего профессионального образования до высшего, а также исследовательский центр, где ведут разработки для авиа- и ракетостроения, создал лабораторию композитов.
Правительство РТ профинансировало проект на 15 млн рублей, университет вложил около 10 млн рублей, компания Umatex (входит в структуру «Росатома») — 5 млн рублей, последняя также предоставляет свои материалы, ткани и пленки.
— Лаборатория — важная точка на территории страны по развитию всей отрасли композитов в России. Эта индустрия — одна из самых быстро растущих в мире. Производство углекомпозитов растет более чем на 11 процентов в год. К 2025 году их мировой рынок увеличится в 2,5 раза. Наша общая задача — увеличить к 2025 году российский рынок композитов с 0,5 процента в мировом производстве хотя бы до 2 процентов, а это означает, что мы должны вырасти в семь раз, — отметил генеральный директор Umatex Александр Тюнин.
И главным ресурсом развития технологий Тюнин считает подготовку профессиональных кадров, которые можно обучать на базе таких центров. Он напомнил, что в 2012 году правительство Татарстана и «Росатом» подписали соглашение о строительстве завода по выпуску самого передового углеродного волокна, которое было успешно запущено в 2015 году.
— Сейчас мы строим современное предприятие по производству сырья для углеродного волокна, которое позволит к 2021 году догнать мировых лидеров по линейке современных углеродных волокон, — подчеркнул директор Umatex.
— Президент ставит задачу, чтобы образовательные учреждения и промышленность были ближе друг к другу. Лаборатория по композитам — ключевое направление для того, чтобы наши предприятия могли быть конкурентоспособны, учитывая, что развивается наше авиастроение, а компании в ОЭЗ «Алабуга» занимаются изготовлением композитного волокна. С помощью такого центра промышленники смогут получать кадры для производства современной продукции, — констатировал министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов.
По его словам, при наличии образовательного кластера, промышленных производителей и потребителей композитного волокна такой всеобъемлющий комплекс по изготовлению композита позволит всю добавленную стоимость оставлять в республике.
Китайцы уже работают, на очереди украинцы
Научно-учебная лаборатория уже работает. По словам эксперта WorldSkills и руководителя лаборатории Арсения Поляева, в центре воссоздали в миниатюре полный цикл композитного производства от моделирования и конструирования до контроля параметров и участка раскроя и выкладки материала. Оборудование лаборатории мобильное, его можно вывозить на различные площадки. Здесь изготавливают и негабаритные изделия для настоящих беспилотников.
— Сюда приезжают конструкторы, которые могут рисовать, но у себя на заводе они не могут увидеть сразу свое изделие. Здесь они моделируют, сразу выходят к станку, изготавливают, видят свои ошибки. Мы корректируем их работу, учим технологиям. Есть конструкторы старшей возрастной категории, которые работали с металлами. Но с композитами — другой принцип работы, им тоже надо учиться. Здесь приобретают не сухие знания, которые дают в университете, а моделируют, получают квалификацию, — пояснил Арсений Поляев.
Перед региональным чемпионатом WorldSkills в лаборатории будут готовиться казанские специалисты. Не с первого раза получается работать с композитами у специалистов, обладающих определенными навыками. Сейчас в центре обучаются китайские инженеры, у них нет возможности разработать конструкции и отработать все операции у себя на предприятии — за этим специалисты из Поднебесной едут в Россию. На следующей неделе в Казань приедет группа из Королева. На очереди другие китайцы, есть заинтересованность у украинских предприятий.
Ректор КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов считает вполне реальной задачу сделать лабораторию самоокупаемой. Пропускная способность центра — 600 человек в год при 40-часовой программе в неделю.
Не хватает рабочих рук, особенно в композитной отрасли
Альберт Гильмутдинов подчеркнул, что лаборатория, к созданию которой приложили усилия представители трех сторон, является прекрасным примером государственно-частного партнерства. Он также представил и четвертого участника этого сотрудничества — компанию «АэроКомпозит». Заводы этого предприятия, потребителя композитных материалов, расположены в Москве, Казани, Ульяновске. Сейчас в России идет работа над среднемагистральным пассажирским самолетом МС-21. В крыле и хвостовой части этой машины используют множество композитных элементов, изготавливает которые «АэроКомпозит».
— Можем купить оборудование, найти потребителя, но проблема с подготовкой кадров пока остается. Мы благодарны за такие проекты и готовы предоставлять свои производственные помещения для прохождения практики обучающимися, — заявил генеральный директор АО «АэроКомпозит» Гайданский.
— Выпускников технических вузов не зазовешь в композитную отрасль. Найти специалиста, который имеет базовые знания и навыки по композитам, очень сложно. Компания испытывает кадровый голод, — подтвердил представитель казанского «Завода стеклопластиковых труб» Марсель Ахмадуллин.
Руководитель научно-исследовательской части Самарского национального исследовательского университета Альберт Гареев уверен, что «давно надо было создать такую лабораторию»:
— Инженеров много, а нам не хватает рабочих рук, специалистов на предприятиях. Коллектив КНИТУ-КАИ — очень сильные исследователи в научном плане. Они — впереди, думаю, многие вузы подхватят. Здесь можно внедрять новое, отрабатывать технологии и обучать ребят. Лаборатория по композиту позволит интегрировать высшее техническое образование и производство, ускорит экономику, даст динамичный толчок ее развитию.
В заключении Альберт Гильмутдинов и Александр Тюнин подписали соглашение о включении КНИТУ-КАИ в межрегиональный промышленный кластер «Композиты без границ». Как отметил ректор университета, де-юре такое подписание позволит вузу интегрироваться в большой промышленный комплекс, распахнет двери на рынок новых образовательных и технологических услуг.
комментарии
Удачи.