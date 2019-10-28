«Мы должны вырасти в семь раз» — «дочка» «Росатома» и КНИТУ-КАИ открыли лабораторию композитов

Создатели задались целью к 2025 году увеличить долю российских композитов в мировом производстве с 0,5 до 2 процентов

Фото: Ринат Назметдинов

Компания Umatex (входит в «Росатом») и КНИТУ-КАИ открыли совместную научно-учебную лабораторию «Специализированный центр компетенций «Технологии композитов». Проект реализуется при поддержке правительства Татарстана. Промышленники отмечают, что зарубежные материалы, которыми пользовались в российском производстве, уходят с отечественного рынка. Но выпуском композитов занялся «Росатом». В созданной лаборатории университета студентов и специалистов предприятий обучают работать по новым технологиям производства. Подробности — в материале «Реального времени».

Догнать и перегнать мировых лидеров

Композиты называют материалом современности и будущего. Сейчас создаются всевозможные его виды для самого широкого применения во многих областях: ракето- и самолетостроении, медицине, спорте, строительстве, автомобильной промышленности. Специалисты утверждают, что композитные материалы используются не только в гособоронзаказах, рынок ширится с каждым годом.

Поэтому КНИТУ-КАИ, имеющий весь цикл подготовки специалистов от среднего профессионального образования до высшего, а также исследовательский центр, где ведут разработки для авиа- и ракетостроения, создал лабораторию композитов.

Правительство РТ профинансировало проект на 15 млн рублей, университет вложил около 10 млн рублей, компания Umatex (входит в структуру «Росатома») — 5 млн рублей, последняя также предоставляет свои материалы, ткани и пленки.

Главным ресурсом развития технологий Тюнин (слева) считает подготовку профессиональных кадров, которые можно обучать на базе таких центров

— Лаборатория — важная точка на территории страны по развитию всей отрасли композитов в России. Эта индустрия — одна из самых быстро растущих в мире. Производство углекомпозитов растет более чем на 11 процентов в год. К 2025 году их мировой рынок увеличится в 2,5 раза. Наша общая задача — увеличить к 2025 году российский рынок композитов с 0,5 процента в мировом производстве хотя бы до 2 процентов, а это означает, что мы должны вырасти в семь раз, — отметил генеральный директор Umatex Александр Тюнин.

И главным ресурсом развития технологий Тюнин считает подготовку профессиональных кадров, которые можно обучать на базе таких центров. Он напомнил, что в 2012 году правительство Татарстана и «Росатом» подписали соглашение о строительстве завода по выпуску самого передового углеродного волокна, которое было успешно запущено в 2015 году.

— Сейчас мы строим современное предприятие по производству сырья для углеродного волокна, которое позволит к 2021 году догнать мировых лидеров по линейке современных углеродных волокон, — подчеркнул директор Umatex.

— Президент ставит задачу, чтобы образовательные учреждения и промышленность были ближе друг к другу. Лаборатория по композитам — ключевое направление для того, чтобы наши предприятия могли быть конкурентоспособны, учитывая, что развивается наше авиастроение, а компании в ОЭЗ «Алабуга» занимаются изготовлением композитного волокна. С помощью такого центра промышленники смогут получать кадры для производства современной продукции, — констатировал министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов.

По его словам, при наличии образовательного кластера, промышленных производителей и потребителей композитного волокна такой всеобъемлющий комплекс по изготовлению композита позволит всю добавленную стоимость оставлять в республике.



В центре воссоздали в миниатюре полный цикл композитного производства от моделирования и конструирования до контроля параметров и участка раскроя и выкладки материала

Китайцы уже работают, на очереди украинцы

Научно-учебная лаборатория уже работает. По словам эксперта WorldSkills и руководителя лаборатории Арсения Поляева, в центре воссоздали в миниатюре полный цикл композитного производства от моделирования и конструирования до контроля параметров и участка раскроя и выкладки материала. Оборудование лаборатории мобильное, его можно вывозить на различные площадки. Здесь изготавливают и негабаритные изделия для настоящих беспилотников.

— Сюда приезжают конструкторы, которые могут рисовать, но у себя на заводе они не могут увидеть сразу свое изделие. Здесь они моделируют, сразу выходят к станку, изготавливают, видят свои ошибки. Мы корректируем их работу, учим технологиям. Есть конструкторы старшей возрастной категории, которые работали с металлами. Но с композитами — другой принцип работы, им тоже надо учиться. Здесь приобретают не сухие знания, которые дают в университете, а моделируют, получают квалификацию, — пояснил Арсений Поляев.

Перед региональным чемпионатом WorldSkills в лаборатории будут готовиться казанские специалисты. Не с первого раза получается работать с композитами у специалистов, обладающих определенными навыками. Сейчас в центре обучаются китайские инженеры, у них нет возможности разработать конструкции и отработать все операции у себя на предприятии — за этим специалисты из Поднебесной едут в Россию. На следующей неделе в Казань приедет группа из Королева. На очереди другие китайцы, есть заинтересованность у украинских предприятий.

Ректор КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов считает вполне реальной задачу сделать лабораторию самоокупаемой. Пропускная способность центра — 600 человек в год при 40-часовой программе в неделю.



Альберт Гильмутдинов и Александр Тюнин подписали соглашение о включении КНИТУ-КАИ в межрегиональный промышленный кластер «Композиты без границ»

Не хватает рабочих рук, особенно в композитной отрасли

Альберт Гильмутдинов подчеркнул, что лаборатория, к созданию которой приложили усилия представители трех сторон, является прекрасным примером государственно-частного партнерства. Он также представил и четвертого участника этого сотрудничества — компанию «АэроКомпозит». Заводы этого предприятия, потребителя композитных материалов, расположены в Москве, Казани, Ульяновске. Сейчас в России идет работа над среднемагистральным пассажирским самолетом МС-21. В крыле и хвостовой части этой машины используют множество композитных элементов, изготавливает которые «АэроКомпозит».

— Можем купить оборудование, найти потребителя, но проблема с подготовкой кадров пока остается. Мы благодарны за такие проекты и готовы предоставлять свои производственные помещения для прохождения практики обучающимися, — заявил генеральный директор АО «АэроКомпозит» Гайданский.

— Выпускников технических вузов не зазовешь в композитную отрасль. Найти специалиста, который имеет базовые знания и навыки по композитам, очень сложно. Компания испытывает кадровый голод, — подтвердил представитель казанского «Завода стеклопластиковых труб» Марсель Ахмадуллин.

Руководитель научно-исследовательской части Самарского национального исследовательского университета Альберт Гареев уверен, что «давно надо было создать такую лабораторию»:

— Инженеров много, а нам не хватает рабочих рук, специалистов на предприятиях. Коллектив КНИТУ-КАИ — очень сильные исследователи в научном плане. Они — впереди, думаю, многие вузы подхватят. Здесь можно внедрять новое, отрабатывать технологии и обучать ребят. Лаборатория по композиту позволит интегрировать высшее техническое образование и производство, ускорит экономику, даст динамичный толчок ее развитию.

В заключении Альберт Гильмутдинов и Александр Тюнин подписали соглашение о включении КНИТУ-КАИ в межрегиональный промышленный кластер «Композиты без границ». Как отметил ректор университета, де-юре такое подписание позволит вузу интегрироваться в большой промышленный комплекс, распахнет двери на рынок новых образовательных и технологических услуг.

1 / 34 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов