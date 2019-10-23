Как сохранить корпоративную культуру, управляя офисами в разных городах?
Топ-7 рекомендаций эксперта о повышении эффективности бизнеса на удаленном управлении
Корпоративная культура — это мощный ресурс, который при грамотном подходе может существенно повысить эффективность бизнеса за счет создания «правильного» и ответственного отношения сотрудников к делу на всех уровнях. Формирование системы ценностей, идей, норм, правил, взаимодействия людей в организации является достаточно длительным процессом, а ее масштабирование ставит для руководителя новые задачи. О ключевых вопросах развития корпоративной культуры в компании с большим количеством региональных отделений в авторской колонке, написанной для «Реального времени», рассуждает Ольга Величенкова, руководитель отдела внутренних коммуникаций «Ситилинк», ГК MERLION. Эксперт составила топ-7 рекомендаций для успешного управления бизнесом на расстоянии.
- Ценности
У вас должна быть определена целевая модель корпоративной культуры — тот идеал, к которому вы стремитесь. Выделите ценности вашей организации и сформулируйте миссию. Это основа, благодаря которой вы будете понимать, что хотите транслировать сотрудникам. Людям нужна общая понятная бизнес-цель, на которую они работают, и неважно, где находится их офис. А топ-менеджерам — четкое понимание того, что корпоративная культура наилучшим образом соответствует целям и задачам компании.
- Лидеры
Выявляйте и работайте с лидерами мнений в коллективах. Именно они помогут вам быстро реагировать на проблемы и транслировать видение компании коллегам — станут вашими «амбассадорами».
- Адаптация
Очень важно уделять внимание новичкам в период адаптации, не достаточно просто рассказать про ценности на вводном тренинге. Им должны следовать коллеги, наставник и руководитель. Слова не должны расходиться с делом — это формирует правильную продуктивную рабочую среду. При найме уделяйте внимание не только профессиональным навыкам, но и личным ценностям кандидатов (они не должны противоречить корпоративным), для того чтобы создать максимально комфортную среду для вовлечения как для команды, так и для новичка. Вовлеченный сотрудник — это продуктивный сотрудник.
- Организация коммуникации
Важно организовать и поддерживать в актуальном состоянии единое информационное пространство общения (интранет, соцсети и др.). Сотрудники должны быть хорошо информированы о текущих делах в компании. Неважно, какие внутренние СМИ, активности и ресурсы вы при этом используете, важна лишь их эффективность. Это создает мотивацию для дальнейшей работы. Проводите больше онлайн-активностей, которые помогут людям из разных офисов познакомиться, создавайте чаты и форумы, организуйте электронные курсы и вебинары. Важны и офлайн-мероприятия. Но если в компании работает несколько тысяч сотрудников, то эффект от них будет минимален при больших затратах.
- Обратная связь
Не забывайте про инструменты обратной связи. Они могут представлять собой разные формы и форматы: от ежеквартальных конференций руководителей регионов и дивизионов до регулярного общения с сотрудниками разного управленческого уровня с помощью электронных средств связи.
- Условия труда
Создавайте одинаковые условия труда для сотрудников во всех офисах и регионах. Стремитесь к введению единых стандартов не только поведения, но и организации рабочего пространства.
- Контроль и анализ
Важно иметь достоверную, своевременную и полную отчетность о том, что происходит в регионах. Регулярно проводите исследования своей корпоративной культуры и соотносите их результаты с коммерческой деятельностью, чтобы при необходимости оперативно вносить корректировки. Это можно делать самостоятельно или с помощью платформ, которые предлагают быстрые и эффективные инструменты. В любом случае это повышает эффективность проводимых мероприятий, а значит, влияет на бизнес-результат!
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