Как сохранить корпоративную культуру, управляя офисами в разных городах?

Корпоративная культура — это мощный ресурс, который при грамотном подходе может существенно повысить эффективность бизнеса за счет создания «правильного» и ответственного отношения сотрудников к делу на всех уровнях. Формирование системы ценностей, идей, норм, правил, взаимодействия людей в организации является достаточно длительным процессом, а ее масштабирование ставит для руководителя новые задачи. О ключевых вопросах развития корпоративной культуры в компании с большим количеством региональных отделений в авторской колонке, написанной для «Реального времени», рассуждает Ольга Величенкова, руководитель отдела внутренних коммуникаций «Ситилинк», ГК MERLION. Эксперт составила топ-7 рекомендаций для успешного управления бизнесом на расстоянии.

