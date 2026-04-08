В Казани организуют Международную выставку «Агроволга»

В «Казань Экспо» с 8 по 10 июля организуют Международную агропромышленную выставку «Агроволга-2026». На мероприятии более 400 компаний представят свои передовые решения в области растениеводства и животноводства, сельхозтехники, цифровизации АПК, хранения, переработки и упаковки сельхозпродукции, аграрного строительства и инфраструктуры, сообщила пресс-служба Минсельхоза республики.

В 2026-м выставка расширит возможности для участников и запустит два новых раздела — «Агротуризм» и «Спецтехника», что даст гостям выставки возможность дополнительно найти решения для развития сельхозтуризма, фермерских хозяйств и новых форм бизнеса на селе, а также подобрать спецтехнику и оборудование для эффективной работы в агрокомплексе.

На сортоиспытательном полигоне представят больше 220 передовых сортов и гибридов зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных и технических культур. Участники выставки смогут оценить результаты использования современных удобрений и средств защиты растений, а также найти оптимальные решения для повышения урожайности.

В рамках выставки также организуют республиканский конкурс племенных животных «Краса Агроволги», соревнования механизаторов «Трактор-шоу», первую Спартакиаду среди студентов вузов и ссузов по обрезке копыт крупного рогатого скота, соревнования среди водителей погрузочной техники StaplerCup.

Никита Егоров