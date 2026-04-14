Татарстан может получить преимущество в египетских торговых зонах

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился в рамках своей поездки в Каир с Министром иностранных дел Египта Бадром Абдельати. Стороны обсудили развитие двусторонних отношений между странами, отметив 80-летие установления дипломатических связей между Россией и Египтом.

Раис Татарстана указал на активное участие республики в развитии российско-египетского сотрудничества, особенно в сферах промышленности и энергетики.

Глава МИД Египта Бадр Абдельати в ответ выразил заинтересованность в расширении сотрудничества с российскими регионами и предложил компаниям Татарстана использовать преференции в специализированных торговых зонах Египта.

В рамках поездки Рустам Минниханов посетил филиал КФУ на 10 тысяч кв. метров в Каире, чей профессорско-преподавательский состав насчитывает уже 214 человек.

Наталья Жирнова