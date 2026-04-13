Экономист Беляев предложил повысить штрафы для бизнеса в России до европейского уровня

Повышение санкций заставит предпринимателей честно платить налоги, считает эксперт

Чтобы предприниматели честно платили налоги, а не дробили бизнес для получения налоговых льгот, нужно повысить штрафы до европейского уровня за подобные нарушения. Таким мнением с корреспондентом «Реального времени» поделился финансовый аналитик Михаил Беляев.

Напомним, что под дроблением бизнеса подразумевается разделение единой предпринимательской деятельности на несколько формально независимых компаний или ИП.



— В Западной Европе, например, на фоне повышения цен на бензин власти, чтобы остановить произвол, разрешили бензоколонкам повышать цены только один раз в день — в 12:00. За нарушение данного требования бензоколонку штрафовали на 100 тыс. евро. В Польше и вовсе рассчитывали среднюю цену бензина в день и объявляли этот ценник премьер-министру. Причем на следующий день они штрафовали АЗС, у которых средняя цена топлива была выше рассчитанного показателя, а размер штрафа — 1 млн золотых или 250 тыс. долларов, — привел пример экономист.

Никита Егоров