Оборот предприятий МСП в Татарстане достиг 3,3 трлн рублей в 2025 году

36,8% субъектов МСП относится к сфере торговли

В 2025 году оборот субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Татарстане увеличился на 12,3% в сравнении с 2024-м или до 3,31 трлн рублей. Такие цифры озвучил замминистра экономики республики Айрат Шамсиев, выступая на заседании комитета по госстроительству и местному самоуправлению.

— Важный вклад в развитие всех отраслей внесли предприятия малого и среднего бизнеса. По итогам 2025 года в МСП растут обороты и налогового поступления, доля занятых и количество предприятий, — сказал он.

Согласно данным из презентации, 36,8% субъектов МСП относится к сфере торговли, еще 19,1% — обрабатывающие производства, 14,5% — строительство, 8,2% — логистика, 3,2% — сельское хозяйство, 3,1% — наука и техника, 2,4% — IT.

При этом просроченная задолженность по кредитам и долговая нагрузка предприятий растет. В 2025-м, как сказал спикер, долг предприятий по кредитам вырос до 1,6 трлн рублей, а объем просроченной задолженности — 34,6 млрд.

Никита Егоров