В Казани закроют A-Fitness на Ибрагимова, сеть объединяется с «Планетой Фитнес»

Клиенты либо расходятся по другим фитнес-центрам сети, либо возвращают абонементы

О закрытии посетителей уведомили через объявление

Фитнес-клуб A-Fitness, расположенный на Ибрагимова, 54 в Казани, закрывается с 1 мая. Об этом «Реальному времени» сообщила одна из посетительниц спорткомплекса.

По ее словам, о закрытии посетителей уведомили через объявление, которое вывесили на стене клуба.

— Уважаемые клиенты! Заявление на возврат закрывает абонемент. Если вы намерены посещать клуб до конца месяца, заявление примем в конце месяца. Подать заявление можете сейчас, если досрочно прекращаете посещение клуба, — написано в объявлении.

Отметим, что, согласно информации, опубликованной в кадастровой карте, стоимость земли по данному адресу составляет 186,6 млн рублей. Причем общая площадь участка — 14,7 тыс. кв. м. Если говорить про само здание, то его площадь — 7,1 тыс. «квадратов», а стоимость помещения оценивается в 419,6 млн рублей.

«Сейчас клиенты расходятся по другим фитнес-центрам сети либо возвращают абонементы»

Причиной закрытия A-Fitness стало объединение сети с «Планетой Фитнесс», рассказала изданию посетительница:

— Сеть A-Fitness объединяется с «Планетой Фитнес», которая откроется взамен на Ибрагимова, 54. Сейчас клиенты либо расходятся по другим фитнес-центрам сети, либо возвращают абонементы. A-Fitness перечисляет обратно деньги за количество месяцев, которые остались действительны на клубной карте: за месяц или за год, если люди уже успели купить годовой абонемент за несколько дней или за месяц до объявления о закрытии.

Ранее сообщалось, что в Казани закрыли «Планету Фитнес» на Хади Такташа, остальные клубы продолжат работу.

скриншот с сайта фитнес-клуба

Согласно данным публичной кадастровой карты, объект капитального строения на Хади Такташа находится на земельном участке площадью почти 4,3 тыс. кв. м. Форма собственности земли — частная, а его кадастровая стоимость оценивается в 46,4 млн рублей. Что касается непосредственно самого здания, то оно находится тоже в частной собственности. Его строительство завершили в 2002 году. Общая площадь постройки — 8 791,1 кв. м, а кадастровая стоимость данного объекта недвижимости — 322,8 млн рублей.



Никита Егоров