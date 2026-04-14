В Казани закроют A-Fitness на Ибрагимова, сеть объединяется с «Планетой Фитнес»
Клиенты либо расходятся по другим фитнес-центрам сети, либо возвращают абонементы
О закрытии посетителей уведомили через объявление
Фитнес-клуб A-Fitness, расположенный на Ибрагимова, 54 в Казани, закрывается с 1 мая. Об этом «Реальному времени» сообщила одна из посетительниц спорткомплекса.
По ее словам, о закрытии посетителей уведомили через объявление, которое вывесили на стене клуба.
— Уважаемые клиенты! Заявление на возврат закрывает абонемент. Если вы намерены посещать клуб до конца месяца, заявление примем в конце месяца. Подать заявление можете сейчас, если досрочно прекращаете посещение клуба, — написано в объявлении.
Отметим, что, согласно информации, опубликованной в кадастровой карте, стоимость земли по данному адресу составляет 186,6 млн рублей. Причем общая площадь участка — 14,7 тыс. кв. м. Если говорить про само здание, то его площадь — 7,1 тыс. «квадратов», а стоимость помещения оценивается в 419,6 млн рублей.
«Сейчас клиенты расходятся по другим фитнес-центрам сети либо возвращают абонементы»
Причиной закрытия A-Fitness стало объединение сети с «Планетой Фитнесс», рассказала изданию посетительница:
— Сеть A-Fitness объединяется с «Планетой Фитнес», которая откроется взамен на Ибрагимова, 54. Сейчас клиенты либо расходятся по другим фитнес-центрам сети, либо возвращают абонементы. A-Fitness перечисляет обратно деньги за количество месяцев, которые остались действительны на клубной карте: за месяц или за год, если люди уже успели купить годовой абонемент за несколько дней или за месяц до объявления о закрытии.
Ранее сообщалось, что в Казани закрыли «Планету Фитнес» на Хади Такташа, остальные клубы продолжат работу.
Согласно данным публичной кадастровой карты, объект капитального строения на Хади Такташа находится на земельном участке площадью почти 4,3 тыс. кв. м. Форма собственности земли — частная, а его кадастровая стоимость оценивается в 46,4 млн рублей. Что касается непосредственно самого здания, то оно находится тоже в частной собственности. Его строительство завершили в 2002 году. Общая площадь постройки — 8 791,1 кв. м, а кадастровая стоимость данного объекта недвижимости — 322,8 млн рублей.
