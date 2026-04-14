Нефть дешевеет на фоне возможных переговоров США и Ирана

Во вторник на мировых биржах наблюдается падение цен на нефть, сообщает «Интерфакс». Это связано с тем, что появилась информация о возможном возобновлении переговоров между США и Ираном. Причиной стало то, что американские военные начали блокировать Ормузский пролив.

На лондонской бирже цена на нефть марки Brent снизилась до 97,89$ за баррель. Это на 1,47$ меньше, чем было накануне. При этом еще в понедельник цены на эту марку нефти, наоборот, выросли почти на 4,4%. На нью-йоркской бирже стоимость американской нефти WTI упала на 2,33$ и составила 96,75$ за баррель. Накануне здесь тоже наблюдался рост цен.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Иран очень заинтересован в заключении соглашения. По данным агентства Bloomberg, стороны планируют провести новые переговоры, чтобы договориться о прекращении боевых действий. Эти встречи хотят организовать до окончания двухнедельного перемирия, которое началось 7 апреля.

Напомним, что 11 апреля состоялись переговоры между США и Ираном, которые не привели к достижению соглашения. Вопрос о возможном втором раунде переговоров остается открытым: журналист издания Atlantic Араш Азизи сообщил, что он состоится в четверг, 16 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.



Наталья Жирнова