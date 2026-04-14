Российское юрлицо Microsoft признали банкротом

Суд открыл конкурсное производство по заявлению, поданному в 2025 году

Основное юридическое лицо корпорации Microsoft в России признано банкротом. Соответствующее решение содержится в картотеке арбитражных дел, пишет ТАСС.

Суд постановил признать должника банкротом и открыть конкурсное производство. Заявление поступило в суд в середине 2025 года.

Ранее сообщалось, что общая выручка четырех российских дочерних компаний корпорации в 2025 году снизилась на 29,5%, а прибыль — на 13,8%.

Согласно отчетности, среди кредиторов «Майкрософт рус» — «Газпромбанк», «Медси», «Фаберлик», «Уралкалий» и «Ситроникс Ай Ти».

Ранее пользователи операционной системы Windows 11 столкнулись со сбоем при установке последнего обновления. Проблема возникла при переходе с версии 23H2 на 25H2.

Ариана Ранцева