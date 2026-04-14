Российское юрлицо Microsoft признали банкротом
Суд открыл конкурсное производство по заявлению, поданному в 2025 году
Основное юридическое лицо корпорации Microsoft в России признано банкротом. Соответствующее решение содержится в картотеке арбитражных дел, пишет ТАСС.
Суд постановил признать должника банкротом и открыть конкурсное производство. Заявление поступило в суд в середине 2025 года.
Ранее сообщалось, что общая выручка четырех российских дочерних компаний корпорации в 2025 году снизилась на 29,5%, а прибыль — на 13,8%.
Согласно отчетности, среди кредиторов «Майкрософт рус» — «Газпромбанк», «Медси», «Фаберлик», «Уралкалий» и «Ситроникс Ай Ти».
