Юрист Хаминский предупредил о штрафах за незаконное дробление бизнеса

Размер санкций достигает 40% от суммы недоплаченных налогов

Фото: Михаил Захаров

Если налоговая служба выявит, что предприниматель незаконно «раздробил» бизнес, то его ждет штраф в размере от 20 до 40% от общей суммы недополученных налогов. Об этом «Реальному времени» сообщил юрист, руководитель МОО «Центр правопорядка в городе Москве и Московской области» Александр Хаминский.

Напомним, что под дроблением бизнеса подразумевается разделение единой предпринимательской деятельности на несколько формально независимых компаний или ИП для искусственного снижения налогов. Основная цель такой схемы — сохранить право на налоговые льготы.

— У нас есть базовое значение штрафа за подобные нарушения — 20% от суммы неуплаченных налогов, но он назначается только в том случае, если предприниматель при подсчетах совершил ошибку. Если же налоговая служба установит, что налогоплательщик умышленно уменьшал налоговую базу, то размер штраф увеличивается в два раза, до 40%, — сказал изданию Хаминский.

Он подчеркнул, что сейчас налоговики получают электронную отчетность через систему «Налог 4». Если она выявит нарушение, то строчка начинает подсвечиваться красным светом. Данная система даже получила название «светофорка», рассказал юрист. Дальше предпринимателя вызовут в налоговый орган для дачи объяснений.

Никита Егоров