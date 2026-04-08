«WB Лизинг» и АвтоВАЗ подписали соглашение о сотрудничестве
Компания будет закупать автомобили Lada у дилеров и передавать их клиентам в лизинг на специальных условиях
«WB Лизинг» и АвтоВАЗ заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали на Конференции инновационных технологий электронной коммерции и медиа.
Подписи под соглашением поставили глава финтеха объединенной компании Wildberries и Russ и председатель правления «WB Банк» Георгий Горшков и вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Дмитрий Костромин.
В рамках партнерства «WB Лизинг» будет закупать автомобили Lada у официальных дилеров и передавать их клиентам в лизинг на специальных условиях. АвтоВАЗ обеспечит поставки и обслуживание машин через дилерскую сеть, которая включает более 340 центров по России.
Ранее «Реальное время» писало, что Wildberries начала продажи товаров из Эфиопии в Россию.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».