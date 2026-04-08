«WB Лизинг» и АвтоВАЗ подписали соглашение о сотрудничестве

Компания будет закупать автомобили Lada у дилеров и передавать их клиентам в лизинг на специальных условиях

Фото: Динар Фатыхов

«WB Лизинг» и АвтоВАЗ заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали на Конференции инновационных технологий электронной коммерции и медиа.

Подписи под соглашением поставили глава финтеха объединенной компании Wildberries и Russ и председатель правления «WB Банк» Георгий Горшков и вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Дмитрий Костромин.

В рамках партнерства «WB Лизинг» будет закупать автомобили Lada у официальных дилеров и передавать их клиентам в лизинг на специальных условиях. АвтоВАЗ обеспечит поставки и обслуживание машин через дилерскую сеть, которая включает более 340 центров по России.

Ариана Ранцева