Погрузка на железной дороге в Татарстане выросла на 10,3% в I квартале 2026 года

Значительнее всего увеличились объемы отгруженного зерна

Фото: Максим Платонов

Погрузка на сети ОАО «РЖД» в Татарстане составила свыше 4,2 млн тонн в январе — марте 2026 года. Это на 10,3% больше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщила пресс-служба РЖД.

За три месяца на железнодорожных станциях региона погрузили 3,1 млн тонн нефти и нефтепродуктов (+13% к 2025 году), 415,5 тыс. тонн химикатов и соды (+10,7%), 243 тыс. тонн химических и минеральных удобрений (-4,9%), а также 170 тыс. тонн зерна (+57,3%).

Никита Егоров