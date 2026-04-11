Сбербанк вновь банкротит казанскую группу «Сокол» за долг в полмиллиарда

Ранее стороны договорились урегулировать спор миром, но, судя по всему, обязательства были сорваны

Сбербанк заявил о своем намерении снова требовать банкротства транспортной группы «Сокол», с владельцем которой — Дмитрием Соколовым — в декабре урегулировал спор миром. Бизнесмен признал долг на 530 млн рублей и обязался погасить его до конца апреля 2027 года.

Согласно условиям мирового соглашения, он должен был вносить ежемесячно сначала небольшие суммы денег, а затем — 410 млн рублей последним платежом. Вероятно, обязательства были сорваны, и Сбер решил обратиться в суд с новым иском к компании. Соответствующее сообщение появилось на Федресурсе в пятницу.

Транспортная компания «Сокол» была основана Дмитрием Соколовым в 2012 году. Занимается негабаритными грузоперевозками по России, ближнему и дальнему зарубежью автомобильным и железнодорожным транспортом. Имела автопарк на 300 грузовиков, но из-за финансовых проблем сократила его примерно до 60 единиц.

Оборот ГК «Сокол» после пика в 2023 году в 2,7 млрд рублей начал снижаться. В прошлом году компания впервые понесла убытки — 190 млн при выручке в 580 млн. В условиях снижения прибыли и роста задолженности бенефициар группы продал футбольный клуб «Сокол», но и при новом собственнике команда не выжила.

Василя Ширшова