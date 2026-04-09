В Татарстане на покупку авто для уличной торговли выделили 73,5 млн рублей

Средства пойдут организациям кооперации для выездной торговли и доставки товаров в населенные пункты

Для приобретения автомобилей, используемых в выездной торговле и при доставке товаров в населенные пункты, из бюджета Татарстана выделено 73,5 млн рублей. Об этом сообщили в Минфине республики.

Ежегодно за счет средств бюджета организациям потребительской кооперации оказывается государственная поддержка на покупку специального автотранспорта для осуществления выездной торговли и доставки товаров повседневного спроса в населенные пункты.

Напомним, в Казани весенние сельхозярмарки возобновили свою работу с 14 марта. Ярмарочный сезон продлится до 26 апреля на 14 площадках Казани и на трех площадках Нижнекамска. Еще по две точки работают в Набережных Челнах и в Зеленодольске.

Ариана Ранцева