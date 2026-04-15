«Все, кто хотел и мог получить кредитную карту, уже ее взяли»

По итогам марта 2026 года объем выдачи кредиток среди топ-30 регионов России снизился только в Татарстане

Фото: Динар Фатыхов

За два года количество выдач кредитных карт в России снизилось на 51%. Причем по итогам марта 2026 года среди топ-30 регионов страны объем предоставления кредиток снизился только в Татарстане, а именно на 2,6%, до 34,3 тыс. штук. Эксперты объяснили снижение количества кредиток перенасыщением рынка, а также ужесточением требований к заемщикам со стороны кредиторов. Подробнее — в материале «Реального времени».

По итогам января — марта 2026 года банки выдали россиянам 3,21 млн кредитных карт. Это на 1,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025-го и на 51,2% меньше в сравнении с первым кварталом 2024-го, следует из статистики Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом если смотреть динамику выдач кредиток в марте текущего года и сравнить ее с тем же месяцем 2025-го, то объем предоставления кредитных карт среди топ-30 регионов снизился только в Татарстане, а именно на 2,6%, до 34,3 тыс. кредиток. В остальных регионах России количество выданных кредитных карт выросло на 2,6—18,7% за сравнительный период в зависимости от конкретного субъекта страны.

В лидеры среди регионов России по количеству выданных кредиток в марте 2026 года попали Москва (93,3 тыс.), Московская область (78,3 тыс.) и Краснодарский край (57,2 тыс.). В топ-5 также попали Санкт-Петербург (52,5 тыс.) и Свердловская область (38,5 тыс.). На 6—10 местах данного топа расположились Тюменская область (37,8 тыс.), республики Башкортостан (36,2 тыс.) и Татарстан (34,3 тыс.), Ростовская (33,7 тыс.) и Челябинская (30,5 тыс.) области.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Объем выдачи кредиток снизился по двум причинам: перенасыщение рынка, а также ужесточение требований к заемщикам со стороны кредиторов. Об этом «Реальному времени» сообщил доктор экономических наук, профессор КФУ Игорь Кох.



— Дело в том, что все, кто хотел и мог получить кредитную карту, уже ее взяли, а все время находить новых желающих получать кредитные карты становится сложнее. Помимо этого, банки начали жестко подходить к кредитованию физлиц, которые уже имеют достаточно высокий уровень долговой нагрузки. Как следствие, выдавать дополнительные кредитные карты тем, кто уже имеет несколько кредиток или обычных кредитов, невозможно, — сказал он.

Банки ужесточают требования к «желающим взять кредит или кредитную карту», чтобы минимизировать риски просрочек в дальнейшем, объяснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Он добавил, что в 2026 году выдача кредитных карт продолжает оставаться на довольно низком уровне. Более того, по его словам, помимо малого числа предоставления кредиток, достаточно низким остается и качество входящего потока заявителей.

По словам экспертов Роскачества, выбор нужного для потребителя финансового инструмента зависит от конкретных нужд. Например, для больших покупок, таких как ремонт в квартире, плата за обучение, больше подойдет обычный кредит. Ставка по нему будет ниже, а значит, и меньше переплата за покупку. В свою очередь, кредитная карта подходит для небольших покупок или «перехвата 2-3 тыс. рублей до зарплаты».

Кох рекомендовал россиянам при получении кредитной карты внимательно читать договор, так как условия пользования, величина процентной ставки, размер минимального ежемесячного платежа могут быть разными в зависимости от конкретной кредитной организации.

Реальное время / realnoevremya.ru

Также, как подчеркнули аналитики «Сравни.ру», кредитная карта влияет и на кредитную историю заемщика, поскольку является одной из разновидностей программ кредитования. Напомним, что кредитная история — это отчет для банка, где содержатся сведения о заемщике (взятых им кредитах, качестве их обслуживания, погашения).

— Потенциальным заемщикам стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения, — рекомендовал Волков.

В качестве альтернативы кредитной карте россиянам следует формировать собственные сбережения и стараться тратить ровно столько денег, сколько они зарабатывают. Об этом «Реальному времени» сообщил экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Георгий Колташов.

— Альтернативой кредитной карточке является протестантская этика, то есть умение жить по средствам и формирование сбережений. При любом доходе важно каждый месяц откладывать часть заработанных средств, формируя для себя некую «подушку финансовой безопасности». Если у вас относительно небольшой заработок, то откладывайте хотя бы 10% от дохода в копилку, 20% — еще лучше. Если же ваши доходы позволяют направлять в резерв 50% от заработанных денег — отлично, — рекомендовал Колташов.

Еще он подчеркнул, что при переходе на формат «жизни без кредитов» к человеку быстрее приходит осознание своих финансовых проблем. В дальнейшем эта осознанность сподвигнет его искать пути решения сложившейся ситуации: повышать свои доходы, менять профиль, обучаться новым навыкам и так далее, резюмировал собеседник издания.