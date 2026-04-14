Рустам Минниханов обсудил с премьером Египта развитие партнерства с Татарстаном

Поднимался вопрос сотрудничества в сферах партнерского финансирования и индустрии халяль

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел переговоры с премьер-министром Египта Мустафой Мадбули. Стороны обсудили развитие двусторонних отношений и новые возможности сотрудничества.



Мустафа Мадбули выразил готовность к сотрудничеству в сохранении культурного наследия и поддержал предстоящий KazanForum 2026. Также обсуждалось развитие российской промышленной зоны в Египте с использованием опыта татарстанских промышленников.

Рустам Минниханов отметил значительный рост товарооборота между Татарстаном и Египтом, подчеркнув потенциал для его дальнейшего увеличения: по итогам 2025 года торговля Татарстана и Египта достигла $230 миллионов.

Раис республики рассказал о промышленном потенциале Татарстана и выразил готовность развивать сотрудничество в сферах партнерского финансирования и индустрии халяль. По итогам встречи определены ответственные министерства для реализации конкретных проектов — министерства промышленности обеих стран.

Ранее Рустам Минниханов обсудил перспективы сотрудничества с президентом Египта.

Наталья Жирнова