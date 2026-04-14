Семейное налогообложение, освобождение общепита от НДС и налог на сверхприбыль

Обзор налоговых новостей прошедшей недели

Минувшая неделя получилась богатой на приятные для граждан налоговые новости. Тут и введение семейного налогообложения с понижением ставок налога для многодетных, и освобождение общепита от НДС, и даже обсуждение налога на сверхприбыль богатых компаний. Подробнее — в обзорном материале «Реального времени».

Семейное налогообложение

В России предложили внедрить систему семейного налогообложения. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко считает, что такая инициатива позволит поддержать многодетных. Идея заключается в том, чтобы существующая система прогрессивного налогообложения учитывала семейное положение гражданина.

— Семейное налогообложение должно дополнить систему прогрессивного налогообложения, но учитывать при этом не только доход гражданина, но и его семейное положение, доход обоих супругов. Сегодня ставка налога рассчитывается исходя из доходов одного гражданина, при превышении порога она увеличивается, — сказал Рыбальченко РИА «Новости».

Семейное налогообложение окажется выгодным для семей, где доход одного из супругов значительного ниже. Также законодатели предлагают утвердить понижающие коэффициенты: «чем больше детей и работающих в семье, тем ниже ставка налога».

Общепит освободят от НДС

Некоторых предпринимателей и компании, применяющие упрощенную и патентную систему налогообложения, планируют освободить от НДС до конца 2026 года. Такие поправки в закон поддержали в Комитете Госдумы по бюджету и налогам. Изменения должны помочь малому и среднему бизнесу в плавной адаптации к недавней налоговой реформе.

Планируется, что с 1 апреля по 31 декабря 2026 года от НДС будут освобождены организации и ИП в сфере общепита. Но только те, которые действуют на УСН и ПСН, а плательщиками НДС стали только с текущего года. Прежде всего речь идет про определенный пласт бизнеса, утративший право на освобождение от налога на добавленную стоимость или применение патента. Кроме этого, важно соблюдение двух других показателей:

доход за 2025 год не превысил 60 млн рублей;

доход от услуг общепита в общей сумме доходов составил не менее 70%.

А вот еще один показатель — уровень средней зарплаты за прошлый год — учитываться не будет.

Налог на сверхприбыль

Российские власти продолжают обсуждать возможность введения механизма налога на сверхприбыль. На данный момент Минфин занят анализом финансового положения компаний, изучая их отчетность за 2025 год. Эти мероприятия проводятся с целью понять, каков размер сверхдоходностей. По словам замминистра финансов Алексея Сазанова, его ведомство пока не выдвигало предложений по так называемому windfall tax.

Впервые механизм налога на сверхприбыль компаний в России был применен в 2023 году. На тот момент ставка составляла 10% от сверхдоходов свыше 1 млрд рублей. При этом бизнесу дали возможность получить скидку в 50% от суммы, если произвести платеж раньше времени. В 2023 году бюджет от такой инициативы получил дополнительные 320 млрд рублей.

Этой весной разговоры о применении налога на сверхприбыль начались в конце марта. Представители крупного бизнеса выразили готовность обсудить инициативу. Этот вопрос даже обсуждался на их встрече с президентом Владимиром Путиным. Однако затем в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) выступили с мнением, что сейчас нигде не наблюдается стабильных сверхдоходов.

Обсуждение, действительно, затянулось. В иной раз законодатели работают гораздо оперативнее. Как бы там ни было, уже известен механизм windfall tax. Так, планируется взимание 20% с суммы превышения прибыли, которая получена компанией в 2025 году, над средней прибылью в 2018—2019 годах.

Фиктивная сеть «бумажных» НДС

В России раскрыли крупнейшую сеть «бумажного» НДС. Общая сумма полученных через эту структуру фиктивных вычетов оценивается в 1,2 трлн рублей. Совместную операцию по выявлению преступной сети провели ФСБ и ФНС в связке с другими силовыми структурами, сообщает РБК. Сейчас проводятся масштабные обыски с выемкой соответствующих документов.

По данным издания, преступная схема затрагивала около 4 800 фирм. Сеть работала преимущественно в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и Белгородской области. Клиентами успели побывать более 37 тысяч предприятий — плательщиков НДС. Наиболее часто в этом списке встречаются компании из сферы строительства, представляющие мерчандайзинг, торговлю топливом, текстилем, а также услуги клининга.

«Бумажный» НДС подразумевает схему ухода от уплаты части налога путем включения в цепочку взаимоотношений фиктивных сделок с компаниями-однодневками. Таким образом, бизнес увеличивает свой «входящий» НДС, который затем уменьшает НДС к уплате. Налоговая активно занимается противодействием этому процессу с 2013 года, когда внедрила автоматическую систему выявления сомнительных операций. А с 2024 года, более того, подобная деятельность преследуется уголовным законодательством. Несмотря на это, «бумажный» НДС остается популярным у предпринимателей способом ухода от налогов.

Ожидается, что в стране продолжатся масштабные процессы раскрытия подобных преступных схем. Все это происходит на фоне требований президента Владимира Путина работать над обелением экономики.