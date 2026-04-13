Татарстан вошел в число лидеров по развитию проката спортивного инвентаря

За последние три года количество предприятий в этой сфере в стране увеличилось в полтора раза — с 3 тысяч до почти 4,5 тысячи компаний

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане активно развивается бизнес по прокату спортивного инвентаря и товаров для отдыха. За последние три года количество предприятий в этой сфере выросло. По данным Корпорации МСП, доля татарстанских компаний составляет 3% от общего числа подобных предприятий в стране.

В целом по России наблюдается активный рост рынка проката спортивного инвентаря: за последние три года количество предприятий в этой сфере увеличилось в полтора раза — с 3 тысяч до почти 4,5 тысячи компаний.



Примечательно, что значительную долю бизнеса в этой сфере ведут молодые предприниматели до 35 лет.

Напомним, что сейчас в спортивной сфере республики реализуются 14 объектов на капремонте, включая крупный проект центра развития футбола. На втором и третьем этажах комплекса разместят 40 номеров для 67 проживающих спортсменов.



Наталья Жирнова